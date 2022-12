19 dic 2022 08:21

IL MERCATO DEI NERD COLLEZIONISTI NON VA MAI IN CRISI – È STATA VENDUTA PER 2,6 MILIONI DI DOLLARI LA STATUA ANIMATRONICA ORIGINALE DI “E.T. L’EXTRATERRESTRE”, UTILIZZATA NELL’OMONIMO FILM DI STEVEN SPIELBERG – GLI ALTRI LOTTI IN VENDITA: IL BASTONE CON CUI CHARLTON HESTON HA SPACCATO IN DUE IL MAR ROSSO NE “I DIECI COMANDAMENTI” (448MILA DOLLARI) E LA SCOPA “NIMBUS 2000” DI HARRY POTTER (128MILA DOLLARI)