24 ott 2022 13:34

TRA UNA MERENDINA E UNO SFILATINO, ECCO UN BEL CETRIOLO - A RAVENNA, UN UOMO NUDO È ENTRATO IN UN SUPERMERCATO, LASCIANDO CLIENTI E COMMESSI STUPEFATTI (MA PER COSA, PER LA PRESTANZA VIRILE?) - I PRESENTI HANNO ALLERTATO LE FORZE DELL'ORDINE, CHE HANNO FERMATO E RIVESTITO L'UOMO - NON È ANCORA CHIARO SE…