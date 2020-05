MERITANO LA PROSTATA!! – L’ULTIMA STRONZATA TRA I RAGAZZINI CHE POPOLANO TIK TOK CONSISTE NEL PISCIARSI ADDOSSO E RIPRENDERSI ALLO SPECCHIO – LA CHALLENGE È PARTITA DA UN 19ENNE AMERICANO CHE NON SPERAVA NEMMENO DI AVERE QUESTO SUCCESSO, SOTTOVALUTANDO QUANTI IDIOTI CI SONO SUI SOCIAL. E INVECE LA #PEEYOURPANTSCHALLENGE È LA NUOVA TENDENZA E… VIDEO

DAGONEWS

pee your pants challenge 1

Ormai siamo alla frutta. L’ultima tendenza tra gli adolescenti che popolano Tik Tok è la “Pee Your Pants Challenge”, ovvero ragazzetti che si pisciano nei pantaloni e si riprendono mettendoci pure la faccia.

L’ultima stronzata è stata partorita da Liam Weyer, 19 anni, del Kansas, che si è filmato davanti allo specchio mentre urinava nei pantaloni, riprendendo anche la pozzanghera che si creava ai suoi piedi.

pee your pants challenge 8

Una scemata che meritava di finire nel dimenticatoio e che, invece, è diventata l’ultima sfida tra ragazzini: adesso il social è popolato di adolescenti che si pisciano addosso mentre i video con l'hashtag #peeyourpantschallenge hanno raggiunto gli oltre 3,3 milioni di visualizzazioni.

pee your pants challenge 4 pee your pants challenge 5 pee your pants challenge 7 pee your pants challenge 6 pee your pants challenge 2 pee your pants challenge 3 pee your pants challenge 11 pee your pants challenge 10 pee your pants challenge 9