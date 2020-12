TRUMP, YOU’RE FIRED! - OGGI PER IL PRESIDENTE USCENTE SI CHIUDE LA FINESTRA LEGALE PER I RICORSI: MA CON L’AVVOCATO PERSONALE GIULIANI OUT PER CORONAVIRUS, ORMAI ANCHE DONALD SA CHE È FINITA - GRAN PARTE DEGLI STATI HA CERTIFICATO I RISULTATI GARANTENDO A BIDEN IL QUORUM PREVISTO DI GRANDI ELETTORI - INTANTO IVANKA E KUSHNER COMPRANO UN LOTTO DA 30 MILIONI IN FLORIDA, A “INDIAN CREEK ISLAND”, CONOSCIUTA COME “IL BUNKER DEI MILIARDARI”: A NEW YORK ORMAI I TRUMP NON SONO PIÙ GRADITI…