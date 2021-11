11 nov 2021 11:08

LA MESSA È FINITA, LA FIGURACCIA NO – BUFERA SU UN SACERDOTE IN PROVINCIA DI TREVISO CHE HA PROMOSSO UNA MESSA DI RINGRAZIAMENTO PER IL BLOCCO DEL DDL ZAN: L’AVVISO NON È PASSATO INOSSERVATO SCATENANDO LA RABBIA DEL SINDACO OMOSESSUALE (E ANCHE DELLA CURIA) – A FINE SERATA IL PRETE CI HA MESSO UNA PEZZA PRESENZIANDO A UN EVENTO IN CUI SVENTOLAVANO BANDIERE ARCOBALENO, MA CHI LO CONOSCE SA CHE È UN NO VAX CHE…