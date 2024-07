LA MESSA È FINITA, LASCIATECI IN PACE - UNA PERSONA SU QUATTRO CREDE CHE IL VATICANO SI DEBBA OCCUPARE SOLO DI QUESTIONI LEGATE ALLA FEDE. L'8% DEGLI ITALIANI SOSTIENE CHE NON ABBIA PIÙ NULLA DA INSEGNARE E SOLO IL 15% CREDE CHE GLI INSEGNAMENTI DELLA CHIESA VADANO SEGUITI NELLA VITA QUOTIDIANA - IL DECLINO: MENO DEL 20% DEI CITTADINI VA A MESSA OGNI SETTIMANA. AL CONTRARIO, I "MAI PRATICANTI" SONO SALITI A OLTRE IL 30% (PIÙ DEL DOPPIO RISPETTO A 20 ANNI FA)...

Estratto dell’articolo di Ilvo Diamanti per “La Repubblica”

“La passione religiosa appassiona sempre meno gli italiani”. Ed è divenuta molto tiepida. Questa tendenza non accenna a rallentare. Al contrario. Negli ultimi anni si è accentuata, come dimostra il sondaggio di Demos sulle passioni degli italiani, condotto alcuni mesi fa. In pochi anni, rispetto al 2016, infatti, l’interesse verso “la religione o la comunità religiosa” è sceso sensibilmente. E oggi, “appassiona” meno del 40% degli italiani. In calo di 15 punti, negli ultimi 8 anni. […]

Ma la religione ha perduto interesse anche rispetto ai temi della politica. Che, negli ultimi anni, ha coinvolto e attratto i cittadini soprattutto in quanto “centro dell’opposizione”. Contro le istituzioni, i luoghi e gli attori di governo. Che agiscono in Italia e oltre confine. Non è un caso che si siano affermati anti-partiti, fautori di anti-politica.

Con il problema che, quando conquistano il potere, divengono, a loro volta, partiti e leader di governo. E, quindi, bersaglio di opposizione e di ostilità. Non per caso alle ultime elezioni politiche, nel 2022, si sono affermati i FdI di Giorgia Meloni, ultimi e unici a non aver partecipato a maggioranze di governo.

[…] Lo rileva l’Istat, quando osserva come, negli ultimi anni, si sia toccato il minimo storico della frequenza alla messa. Meno del 20% fra gli italiani, infatti, va a messa regolarmente, ogni settimana. Mentre i “mai praticanti” sono saliti a oltre il 30%. Cioè, il doppio rispetto a 20 anni fa.

Il sociologo Luca Diotallevi ha raffigurato e descritto questo processo in un testo dal titolo suggestivo ed efficace: “La messa è sbiadita” (pubblicato da Rubbettino nel 2022). Di conseguenza, è difficile riproporre l’esortazione “andate in pace”. La pace, d’altronde, è una condizione ormai in declino. Dovunque.

Il recente sondaggio condotto da Demos conferma questa tendenza e dimostra come continui a diminuire la quota di coloro che considerano “l’insegnamento della Chiesa rispetto alla morale e alla vita delle persone” molto importante e da seguire. Una componente ormai ridotta al 15%.

Nel 2019, 5 anni prima, costituiva ancora il 22%. Mentre oggi, al contrario, oltre il 20% pensa che la Chiesa dovrebbe occuparsi d’altro, anzitutto, se non solo, della fede. E l’8% sostiene, semplicemente, che la Chiesa non abbia più nulla da insegnare. E il suo messaggio non debba essere seguito. Mai.

Peraltro, anche fra coloro che dichiarano una pratica religiosa assidua e regolare l’insegnamento della Chiesa è ritenuto, in prevalenza (50%), “utile ma non essenziale”, perché ciascuno deve agire “secondo coscienza”.

L’indifferenza nei confronti della Chiesa e dei suoi insegnamenti, infatti, cresce sensibilmente inversamente all’età. Fino a raggiungere il distacco maggiore fra i più giovani, al di sotto dei 30 anni. Mentre circa 3 su 4 fra coloro che superano i 65 anni continuano a esprimere interesse e attenzione.

Anche la posizione politica influenza, in modo significativo, lo sguardo verso la Chiesa. Riflesso del passato, quando, fino agli anni ’70, la fede e la pratica religiosa erano una base della distanza rispetto alla Sinistra. Verso il “comunismo filosovietico”. Ora quel riferimento non ha più base per r-esistere. Ma la tradizione politica continua a pesare. E delinea un altro motivo alla base del distacco fra partiti e coalizioni.

Fra gli elettori e i simpatizzanti di centrodestra, infatti, l’area di interesse verso il messaggio ecclesiale appare più ampia. Mentre cala e si riduce fra i sostenitori e i simpatizzanti del Centro Sinistra. […]

