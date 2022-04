MESSA NERA PER SANTA CECILIA - LA MINISTRA DELL’UNIVERSITÀ, MARIA CRISTINA MESSA, COMMISSARIA IL CONSERVATORIO ROMANO PER “CRITICITÀ GESTIONALI” E “IMPROPRIO UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE” - ALL’ORIGINE DELLA VICENDA CI SONO DUE ISPEZIONI MINISTERIALI, OLTRE A UNA DECINA DI INTERROGAZIONI PARLAMENTARI, SULL’OPERATO DEL DIRETTORE, ROBERTO GIULIANI, E DEL PRESIDENTE, ANTONIO MARCELLINO. CHE ORA SONO STATI RIMOSSI

Commissariato il Conservatorio di Santa Cecilia. Venerdì scorso la ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa ha firmato il decreto che ora andrà all’esame degli organi controllo. In base al provvedimento, riferisce Panorama.it, il presidente Antonio Marcellino e il direttore Roberto Giuliani vengono rimossi ed è loro sospesa l’erogazione delle indennità a partire dalla data di insediamento dei commissari, che sono Marco Villani con le funzioni di presidente e Paolo Rotili con le funzioni di direttore.

Alla base della decisione di Messa ci sarebbero criticità gestionali sia nell’ambito amministrativo-finanziario sia in quello didattico, con improprio utilizzo delle risorse economiche e procedimenti disciplinari avviati dal direttore Giuliani in situazioni di potenziale conflitto di interessi.

All’origine della vicenda ci sono due ispezioni ministeriali, oltre a una decina di interrogazioni parlamentari. «La notizia - scrive in una nota Emanuele Cecconi, coordinatore di Sipa (il sindacato Studenti insieme per l’arte, ndr) - testimonia l’inadeguatezza, l’incapacità e l’oscurità dell’amministrazione del direttore Giuliani e del presidente Marcellino -. Non si può che esprimere soddisfazione e augurare buon lavoro ai due commissari per ridare lustro alla nostra istituzione. Desidero ringraziare i compagni del Sipa per la battaglia combattuta, finalmente e meritatamente vinta».

