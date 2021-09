LA MESSA E’ FINITA, ANDATE IN PACE MA SENZA MASCHERINA – A PESCARA UN GRUPPO DI NO VAX IRROMPE IN CHIESA DURANTE LA MESSA. SCONTRI CON LA POLIZIA: UN ARRESTO E SEI DENUNCE - I NEGAZIONISTI SI SONO SFILATI PLATEALMENTE LE MASCHERINE ALL’INTERNO DELLA BASILICA E HANNO INCITATO I FEDELI A FARE ALTRETTANTO. TENSIONE ALLE STELLE CON GLI AGENTI CHE HANNO ATTESO I MANIFESTANTI FUORI DALLA CHIESA E…

Sono entrati in chiesa durante la messa e hanno sfilato platealmente la mascherina davanti ai fedeli raccolti in preghiera. La situazione è poi degenerata, sfociando in una rissa e sei denunce. È accaduto nella basilica della Madonna dei Sette Dolori, a Pescara, dove un gruppo di No vax e No mask della zona ha inscenato un sit-in di protesta. Secondo le ricostruzioni, i manifestanti sono entrati nella chiesa e preso posto, per poi sfilarsi la mascherina e incitare con veemenza i fedeli a fare altrettanto.

Allertata dal servizio di vigilanza della basilica, la polizia ha atteso i manifestanti fuori al sagrato. Una volta all’esterno, uno dei partecipanti al sit-in, un pescarese di 40 anni, è stato arrestato. Proprio mentre l’uomo veniva portato via, gli agenti sono stati colpiti con calci e pugni dagli altri No vax: a causa degli scontri sono scattate sei denunce. Una di queste a carico di una donna che ha tentato di sfilare la pistola a un carabiniere durante le tensioni. Dovranno rispondere a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate in concorso, turbamento di funzioni religiose e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.

