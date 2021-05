18 mag 2021 11:01

MESSAGGIO DAL TITANIC - LA FRANCIA SI COMMUOVE PER LA LETTERA TROVATA IN UNA BOTTIGLIA NEL 2017 SULLE COSTE CANADESI E DATATA 13 APRILE 1912, VIGILIA DEL NAUFRAGIO DEL TITANIC - E' FIRMATA DA MATHILDE LEFEBVRE, 12 O 13 ANNI, CHE ERA ATTESA A NEW YORK DAL PADRE E DAI FRATELLI - GLI ESPERTI NON SONO RIUSCITI ANCORA A CAPIRE SE SIA AUTENTICA - I MATERIALI SONO DELL'EPOCA, MA QUESTO NON ESCLUDE CHE POSSA TRATTARSI DI UN FALSO...