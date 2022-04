MESSICO DA PERDERE LA TESTA - A CHILAPA SONO STATE TROVATE ABBANDONATE SUL TETTO DI UN'AUTOMOBILE SEI TESTE MOZZATE - ALL'INTERNO DEL VEICOLO GLI AGENTI HANNO RINVENUTO ALCUNI SACCHI DI PLASTICA CON LE PARTI RESTANTI DEI CORPI DELLE PERSONE, VITTIME, PROBABILMENTE, DI UN REGOLAMENTO DI CONTI - A RINVENIRE IL MACABRO BOTTINO SONO STATI ALCUNI PASSANTI CHE... - VIDEO

Da ansa.it

La cittadina di Chilapa, nello Stato messicano di Guerrero, è stata teatro ieri di una scena raccapricciante: sei teste mozzate sono state trovate abbandonate sul tetto di un'automobile insieme ad altre parti dei cadaveri a cui appartenevano. Lo riferisce la tv Televisa.

All'interno del veicolo gli agenti accorsi sul posto hanno rinvenuto alcuni sacchi di plastica con le parti restanti dei corpi delle persone, vittime, molto probabilmente, di un regolamento di conti.

Secondo il rapporto preliminare della polizia, precisa l'emittente, alcuni passanti hanno avvertito le autorità del macabro ritrovamento, accompagnato da uno striscione di tela con scritto un messaggio legato alla criminalità organizzata.

Le indagini sono in corso per cercare di risalire agli autori di quello che è stato registrato come un pluriomicidio aggravato di persone la cui identità è in via di definizione. Il Messico ha registrato nel 2021 ben 33.315 omicidi, in leggero calo rispetto alle 34.690 vittime fatali del 2019 e alle 34.554 del 2020. Nei primi due mesi di quest'anno, infine, gli omicidi sono stati 4.697.

