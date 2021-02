MESSO IN CRUZ – È MEGLIO DI UN FILM IL FUGONE DEL SENATORE TED CRUZ IN MESSICO MENTRE IL TEXAS È ALLE PRESE CON UN’ONDATA DI GELO IMPLACABILE CHE HA LASCIATO INTERE CITTÀ SENZA RISCALDAMENTO E SENZA LUCE: BECCATO A CANCUN CON LA FAMIGLIA È DOVUTO RIENTRARE DI CORSA DOPO AVER PROVATO A SCARICARE LA COLPA SULLE FIGLIE CHE “SOFFRONO IL FREDDO” E DOPO AVER ABBANDONATO IL CANE A CASA– PER NON PARLARE DELLA MOSSA FALLITA DI AVERE L'UPGRADE GRATUITO IN BUSINESS CLASS... - VIDEO

Massimo Gaggi per "Il Corriere della Sera"

ted cruz 6

In fuga verso le calde spiagge messicane di Cancún mentre la gente che rappresenta in Congresso come senatore del Texas soffre il gelo dei 10 gradi sotto zero senza riscaldamento, elettricità e, spesso, senza acqua potabile. Scoperto da viaggiatori che postano le sue immagini sui social media, criticato da televisioni e stampa, Ted Cruz torna di corsa a Houston sostenendo che era andato solo ad accompagnare le figlie adolescenti che non sopportavano il freddo intenso.

neve e gelo in texas 11

Ma la tecnologia che si infila nei meandri della privacy è implacabile anche con lui: il New York Times riceve e pubblica i tweet coi quali la moglie del senatore, Heidi, aveva chiesto a un gruppo di amici di fuggire con loro dalla tempesta di ghiaccio rifugiandosi per qualche giorno in Messico. Alla fine il senatore si scusa, riconosce che il viaggio è stato un errore, ammettere che, partito da Houston mercoledì, aveva pensato di restare a Cancún fino a domenica.

ted cruz 1

Per Ted Cruz, un politico di estrema destra poco amato dal suo stesso partito per i giudizi sprezzanti che spesso riversa anche sui suoi compagni di strada, oltre che sugli avversari, è difficile immagina un disastro peggiore per la sua immagine pubblica: accusato di aver abbandonato i suoi elettori nel momento per loro più difficile. Non aiuta il fatto che a dicembre lo stesso Cruz aveva messo sotto accusa il sindaco di Austin per essere andato in vacanza a Cabo San Lucas, sempre in Messico, dopo aver invitato i suoi cittadini a restare chiusi in casa per combattere la nuova andata di coronavirus.

code in texas

Adesso un altro sindaco democratico texano, quello di Houston, lo invita a dimettersi e lo paragona al comandante che abbandona la nave che affonda con equipaggio e passeggeri a bordo. I democratici sono furiosi, ma anche i conservatori non sono teneri: Allen West, presidente del partito repubblicano del Texas, dice seccamente che Cruz dovrà rispondere del suo comportamento davanti agli elettori. Il caso, a volerlo esaminare con freddezza, ha una consistenza limitata dal punto di vista amministrativo: Cruz, che non ha poteri d'intervento sul territorio, avvertito in anticipo della gravità della tempesta in arrivo, aveva chiesto al presidente di dichiarare lo stato d'emergenza per il Texas, cosa che Biden aveva fatto subito.

ted cruz 5

Ma il suo valore simbolico è enorme anche perché la vicenda si è srotolata come un film avvincente: le prime immagini di un uomo mascherato che sembra Cruz in aeroporto e poi in aereo in abiti vacanzieri. I suoi uffici che non rispondono alle domande dei giornalisti, la polizia che conferma di averlo scortato, le immagini di Ted che, ora dopo ora, legge i messaggi sul telefonino con aria sempre più preoccupata, il rientro precipitoso. E poi i dettagli gaglioffi: il tentativo di scaricare la colpa del viaggio sulle figlie di 10 e 12 anni, il cane lasciato al gelo nella casa senza riscaldamento (d'altra parte si chiama Snowflake, fiocco di neve).

supermercato in texas

Anche la mossa fallita di avere l'upgrade gratuito in business class: Cruz vola in economy. Una vicenda che risveglia la capacità di giudizio della gente su fatti dopo anni in cui Trump ha cancellato lo scandalo politico, con le malefatte dei leader condannate o ignorate solo sulla base di logiche di schieramento? Forse: i media trumpiani all'inizio hanno ignorato il caso ma poi la Fox è stata costretta a saltarci su: ore di critiche e su ironie su Cruz. Al quale però, poi, il popolare conduttore Sean Hannity ha lanciato il salvagente di un'intervista molto amichevole.

