IL MESTIERE PIÙ PERICOLOSO IN FRANCIA? IL PRETE – IL CORPO SENZA VITA DI UN SACERDOTE È STATO SCOPERTO A SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE, IN VANDEA: A UCCIDERLO È STATO UN RIFUGIATO 40ENNE NATO IN RUANDA, CHE HA CONFESSATO. L’UOMO ERA STATO GIÀ INCRIMINATO PER L’INCENDIO ALLA CATTEDRALE DI NANTES LO SCORSO ANNO. PERCHÉ ERA LIBERO? ERA STATO RILASCIATO SOTTO CONTROLLO GIUDIZIARIO ED ERA STATO ACCOLTO DA UNA COMUNITÀ RELIGIOSA IN ATTESA DEL PROCESSO…