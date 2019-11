LE MESTRUAZIONI NON SI TASSANO: TORNA L'EMENDAMENTO PER IL TAGLIO DELL'IVA (DAL 22 AL 10%) SUGLI ASSORBENTI - IL RICHIAMO DI CONTE SULLA MANOVRA: "IN PARLAMENTO SERVE SPIRITO DI SQUADRA" - INTANTO IL PD AL SENATO STA LAVORANDO SULLA "PLASTIC TAX E LA QUESTIONE DELLE AUTO AZIENDALI...

"Questo incontro è finalizzato a organizzare meglio il lavoro e a condividere anche i tempi. Un approccio di metodo che ci permetta di mantenere costante il dialogo, di superare criticità qualora ci fossero e consentire al Parlamento di poter esprimere le sue sensibilità nella consapevolezza che questo testo comunque esprime un indirizzo politico di governo e quindi non può essere stravolto nei suoi contenuti essenziali". Lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a quanto si apprende, nel vertice sulla manovra.

"Abbiamo delle volte dovuto operare delle mediazioni - avrebbe sottolineato il premier - oggi però vi invito tutti a considerare lo spirito di squadra anche nelle aule parlamentari. Vi prego di conservare questo generale superiore interesse, nella consapevolezza che molte premure rappresentate al tavolo sono state raccolte, in una logica di squadra, di spirito complessivo che persegue un interesse generale".

Intanto la commissione Finanze della Camera ha riammesso l'emendamento al dl fisco che chiede di tagliare l'Iva sugli assorbenti dal 22 per cento al 10 per cento. L'emendamento, a prima firmataria Laura Boldrini, è presentato da 32 deputate di maggioranza e opposizione. E' quanto è stato deciso in occasione della presentazione dei ricorsi dopo il vaglio di ammissibilità.

Sulla manovra il Pd al Senato sta lavorando sulla "plastic tax e la questione delle auto aziendali", in modo che siano ancor più orientate "in direzione della crescita, di un nuovo modello di sviluppo e di una reale riconversione verde e non siano percepite come un appesantimento fiscale". Lo spiega una nota dei dem su un incontro, avvenuto in mattinata, dei senatori Pd con il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. "C'è stata un ampia condivisione della struttura e dell'impostazione" della manovra. "La sterilizzazione dell'aumento dell'Iva - viene ricordato - una manovra che aiuta famiglie e lavoratori, la scelta di non aumentare, ma anzi di diminuire la pressione fiscale (come ha enunciato la Corte dei Conti in audizione proprio al Senato), una impostazione green che fa di investimenti e riconversione ambientale un volano di crescita e sviluppo per le imprese. Questi i capisaldi".

