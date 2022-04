LA META' DEGLI ISRAELIANI E' PREOCCUPATA DELL'ARRIVO DI UN SECONDO OLOCAUSTO - IN UN RECENTE SONDAGGIO CONDOTTO POCHI GIORNI PRIMA DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA IL 47% DEI CITTADINI HANNO ESPRESSO ANSIA: PIU' LE DONNE DEGLI UOMINI (55% CONTRO 42%), PIU' I GIOVANI DEI VECCHI (24% CONTRO IL 12%) - A FARE PAURA E' LA CONTINUA MINACCIA DEL REGIME IRANIANO, CHE HA RIPETUTAMENTE DICHIARATO IL SUO DESIDERIO DI SPAZZARE VIA LO STATO EBRAICO...

Dagotraduzione dal Jerusalem Post

Candele Yahrzeit con i nomi delle vittime de Olocausto

Nonostante la frase "mai più" sia stata a lungo legata alla commemorazione dell'Olocausto, secondo un nuovo sondaggio quasi la metà (47%) dei cittadini israeliani è preoccupata che un altro Olocausto colpirà il popolo ebraico.

Il sondaggio è stato condotto pochi giorni prima della Giornata della Memoria di Israele, che inizia mercoledì sera, 27 aprile, dal movimento Pnima e pubblicata per la prima volta sul quotidiano israeliano Israel Hayom.

Il sondaggio ha rilevato che le donne hanno espresso più ansia per un altro Olocausto rispetto agli uomini (55% contro 42%) e che gli israeliani più giovani sono particolarmente timorosi: il 24% degli israeliani di età inferiore ai 24 anni ha affermato di essere molto preoccupato per un secondo Olocausto, contro il 12% degli israeliani di età superiore ai 45 anni.

STELLA DI DAVID OLOCAUSTO

In particolare, gli israeliani religiosamente osservanti sono più preoccupati per un conseguente Olocausto. Gli israeliani che si definiscono haredim (ultra-ortodossi) hanno risposto di essere molto preoccupati per la probabilità, al contrario di appena l'11% degli israeliani che si identificano come laici.

La continua minaccia del regime iraniano, che ha ripetutamente dichiarato il suo desiderio di spazzare via lo stato ebraico, contribuisce notevolmente al disagio degli israeliani per un altro Olocausto.

Il sondaggio ha anche chiesto agli israeliani come credono che sarà commemorato in futuro il Giorno della Memoria, che è ampiamente osservato in Israele come un giorno per commemorare i sei milioni di ebrei assassinati durante la Shoah. Attualmente, raccontare le storie delle vittime e dei sopravvissuti è la priorità, ma sta diventando sempre più difficile perché i sopravvissuti hanno ora 80 e 90 anni, il che significa che presto non ci saranno resoconti di prima mano del tentato genocidio.

Il Nobel Elie Wiesel

Alla luce di ciò, il sondaggio ha rilevato che la maggior parte degli israeliani prevede che la giornata sarà contrassegnata in modo molto diverso nei prossimi anni. Il 45% degli intervistati ha affermato che entro 30 anni sarà animato da soli eventi; Il 13% pensa che non sarà affatto commemorato e sarà stato solo un giorno in più.

I partecipanti hanno suggerito una maggiore esposizione alle testimonianze registrate dei sopravvissuti in modo che il Giorno della Memoria dell'Olocausto rimanga rilevante, così come viaggi sovvenzionati negli ex campi di concentramento e sterminio nazisti per ogni israeliano. Ciononostante, il 19% degli intervistati ha espresso la convinzione che è inevitabile che la Giornata della memoria dell'Olocausto perderà il suo significato nel tempo.

treno olocausto 1 treno olocausto 3 treno olocausto 2 treno olocausto