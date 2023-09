METTIAMOCI UNA "X" SOPRA - IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA E LA SEC (LA CONSOB AMERICANA) APRONO UN'INDAGINE SULL'USO DI FONDI DI "TESLA" PER REALIZZARE UNA CASA DI VETRO "SEGRETA" PER ELON MUSK A AUSTIN - NEL FRATTEMPO IL MILIARDARIO CONTINUA A STRAVOLGERE TWITTER PER TRASFORMARLO IN UNA "APP PER TUTTO" (E SFIDARE MARK ZUCKERBERG PER LA SUPREMAZIA-SOCIAL): LA PIATTAFORMA HA ANNUNCIATO CHE SI POTRANNO EFFETTUARE CHIAMATE AUDIO E VIDEO DIRETTAMENTE SU "X"

elon musk

(ANSA) - Chiamate video e audio da X. Elon Musk lancia la sua sfida ai social rivali, in primis Thread di Mark Zuckerberg, e annuncia l'ennesima novità per la sua piattaforma che sempre di più, e passo dopo passo, si muove per diventare un''app per tutto' come nei sogni del miliardario. L'annuncio arriva mentre il Dipartimento di Giustizia e la Sec indagano sull'uso da parte di Tesla di fondi della società per la realizzazione di un progetto segreto, una casa di vetro per Musk a Austin, Texas. E mentre emergono nuovi dettagli sull'acquisizione di Twitter da parte del miliardario.

ELON MUSK TWITTER

A svelarli è 'Elon Musk', la biografia di Walter Isaacson di cui alcuni estratti sono stati riportati dal Wall Street Journal. Il racconto entra nel dettaglio e descrive un Musk "impulsivo e irriverente" nell'assumere decisioni così come nel guidare le sue società. Fin dall'inizio Twitter era per il patron di Tesla una modalità per realizzare il suo sogno di X.com, ma almeno nei primi tempi Musk riteneva di poter agire dall'esterno come azionista. Poi l'ipotesi di ingresso nel consiglio di amministrazione del social e infine l'acquisizione.

ELON MUSK TWITTER

"Quello di cui ha bisogno è un drago sputafuoco e Parag Agrawal", che nel 2022 durante le grandi manovre del miliardario era l'amministratore delegato del Twitter, "non lo è disse", disse Musk il 31 marzo dello scorso anno. Pochi giorni passò all'azione e decise un'azione drastica, l'acquisizione perché "non c'era modo" di risollevare e rilanciare la piattaforma "come azionista con il 9%". Nel mettere insieme i fondi per l'operazione, Musk è stato contattato da Sam Bankman-Fried, l'ex numero uno della piattaforma di scambio di criptovalute Ftx. Nel maggio dello scorso anno i due si sono parlati telefonicamente ma Musk non ne è rimasto colpito.

ELON MUSK TWITTER

"Parlava velocemente. Pensavo che mi facesse domande sull'accordo invece continuava a dirmi cosa stava facendo", raccontò Musk. La telefonata durata mezz'ora non produsse alcun risultato. Mentre le trattative procedevano l'antipatia di Musk per il nome Twitter e il logo dell'uccellino crescevano. "Tutti questi maledetti uccellini devono andare", disse a uno dei suoi uomini. A pochi mesi di distanza Musk è riuscito a farli volare via e a lanciare la X che insegue da decenni.

fabbrica tesla austin texas elon musk ELON MUSK TESLA figuraccia di elon musk alla presentazione della tesla cybertruck 4 GIU LA TESLA - MEME BY EMILIANO CARLI ELON MUSK TESLA 1 ELON MUSK TESLA 2 elon musk