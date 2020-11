METTO LA VITA NELLE MIE MANI – NUOVA BRAVATA DELLO SPERICOLATO 19ENNE ADAM LOCKWOOD CHE SI È APPESO NUDO A UNA GRU NELLA CITTÀ SPAGNOLA DI BENIDORM: IL RAGAZZO, NOTO PER AVER SCALATO GRATTACIELI A MANI NUDE, QUESTA VOLTA HA VOLUTO AGGIUNGERE UN PO’ DI PEPE ALLA SUA SFIDA, FACENDOSI IMMORTALARE CON LE CHIAPPE AL VENTO… - VIDEO

DAGONEWS

Uno spericolato adolescente britannico si è appeso nudo per le braccia a una gru a Benidorm, in Spagna. Adam Lockwood, 19 anni, non è nuovo a queste bravate che sfidano la gravità, ma questa volta ha voluto aggiungere un po’ di pepe alla sua scalata posando nudo e facendosi ritrarre appeso per le braccia con lo sfondo della città.

adam lockwood 7 adam lockwood 4 adam lockwood 1 adam lockwood 3 adam lockwood 2 adam lockwood 5 adam lockwood 6