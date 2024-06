A METZ, IN FRANCIA, CINQUE RAGAZZI SONO STATI ACCOLTELLATI IN UN MINIMARKET. DUE DI LORO SONO STATI RICOVERATI IN GRAVI CONDIZIONI – L'AUTORE O GLI AUTORI DELL'AGGRESSIONE SONO IN FUGA E RICERCATI DALLA POLIZIA – SECONDO GLI INVESTIGATORI, SI TRATTEREBBE DI UN REGOLAMENTO DI CONTI: UN AFFARE DI RACKET NELLA COMUNITA’ AFGHANA. ESCLUSA LA PISTA TERRORISTICA...

CINQUE PERSONE ACCOLTELLATE A METZ IN FRANCIA

ACCOLTELLAMENTO A METZ - FRANCIA

(ANSA-AFP) - Cinque persone sono state accoltellate, due in modo molto grave, a Metz, in Francia. Lo rende noto la procura. Accoltellamento a Metz, sarebbe un regolamento di conti. Delle cinque persone ferite a Metz, due sono in condizioni gravi, ha precisato all'agenzia France Presse il procuratore della Repubblica di Metz, Yves Badorc, escludendo al momento l'ipotesi dell'attacco terroristico.

Secondo il giornale di zona Le Républicain Lorrain, l'aggressione è avvenuta intorno alle 10:15 in un piccolo negozio di alimentari del quartiere Borny a Metz. Le vittime sarebbero un gruppo di giovani. Il giornale locale evoca un possibile regolamento di conti.

ACCOLTELLAMENTO A METZ, SAREBBE UN REGOLAMENTO DI CONTI

AGGRESSIONE CON IL COLTELLO

(ANSA) - L'aggressione a colpi di coltello è avvenuta in un minimarket nel quartiere Borny di Metz. Quattro giovani sono stati feriti, uno di loro in modo grave. L'autore o gli autori sono in fuga. Lo scrive Republicain Lorrain. Le circostanze non sono ancora chiare, ma quattro giovani sono stati feriti da coltellate, uno dei quali in modo grave, è in pericolo di vita.

Le vittime sono state portate all'ospedale Mercy dai vigili del fuoco. Gli investigatori della sicurezza interdipartimentale stanno proseguendo le loro indagini ma la pista è che potrebbe trattarsi di un regolamento di conti.

FRANCIA: ATTACCO A METZ, REGOLAMENTO CONTI,ESCLUSO TERRORISMO

ACCOLTELLAMENTO A METZ - FRANCIA

(AGI) - L'attacco al coltello a Metz, che ha provocato il ferimento di 5 persone di cui 3 gravi, e' avvenuto all'interno di un supermercato del quartiere Borny e sarebbe legato a un affare di racket in cui sarebbero implicati membri della comunita' afghana. Si sarebbe trattato di un regolamento dei conti. Lo ha reso noto il procuratore locale Yves Badorc che ha al momento scartato la pista terroristica. Le vittime sarebbero tutte dei giovani.

AGGRESSIONE CON IL COLTELLO METZ - FRANCIA