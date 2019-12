A MEZZANOTTE, SCATENATE L’INFERNO! - IN SCOZIA SI CORRE PER LE CITTÀ CON LE PALLE INFUOCATE, IN TURCHIA CI SI METTE UN TANGA ROSSO, IN SIBERIA SI TUFFANO IN UN FIUME GHIACCIATO PER DEPOSITARE UN ALBERO SUL FONDO – LE USANZE DI CAPODANNO PIÙ PAZZE DEL MONDO

Da http://www.telegraph.co.uk

in scozia si tirano palle infuocate

Milioni di persone in tutto il mondo, stasera allo scoccare della mezzanotte, festeggeranno l’arrivo del nuovo anno, ognuno a modo suo. È proprio il caso di dirlo: “Paese che vai usanze che trovi!” Ecco come si festeggia il Capodanno in varie parti del mondo.

Scozia

in turchia si usa biancheria rossa

Nella città di Stonehaven è tradizione sfilare per la strada principale la notte di capodanno mentre si agitano per aria grosse palle infuocate. L’usanza fa parte delle tradizionali celebrazioni di Hogmanay ma le sue origini risalgono all’epoca dei Vichinghi.

Turchia

Cosa c’è di meglio che festeggiare l’anno nuovo con un completo intimo rosso? Questa usanza è particolarmente popolare in Turchia, dove durante il periodo delle feste i negozi si riempiono di slip e tanga rossi.

Romania

in romania si parla con gli animali

I contadini cercano di ascoltare i sussurri dei loro animali in un rituale che, se eseguito con successo, porterà un sacco di fortuna nell’anno nuovo.

Venezia

Piazza San Marco è famosa per i suoi emozionanti spettacoli pirotecnici di fine anno ma anche per il bacio di massa che si scatena allo scoccare della mezzanotte.

in ecuador si cammina con una valigia vuota

Ecuador

Desiderate tanto una vacanza ma temete che non arriverà mai? Prendete una valigia vuota e fate un giro dell’isolato – non curatevi dei vicini che sbirciano dalle finestre – e il vostro sogno diventerà realtà. Almeno così dicono in Ecuador…

Siberia

in siberia si deposita un albero sotto il lago ghiacciato di baikal

L’usanza è quella di aprire un buco nel ghiaccio che ricopre il lago Baikal e di mettervi dentro un albero tagliato. Sul fiume Lena, non tanto profondo, i più coraggiosi si tuffano nelle acque ghiacciate per depositare l’albero sul fondale.

Germania

Nelle case tedesche per l’ultimo dell’anno si guarda un vecchio corto inglese di 11 minuti in cui una vecchia signora festeggia sola il suo novantesimo compleanno. Il maggiordomo, James, recita la parte di tutti gli amici defunti di miss Sophie, bevendo diversi bicchieri di vino ogni volta che lei ne prende un sorso.

in romania si balla travestiti da orsi

Romania

Oltre che a parlare con gli animali, i rumeni si travestono da orsi e vanno ballando di casa in casa per scacciare il male. Altri fanno la “danza della capra”, che simboleggia la morte e la rinascita della natura, indossando una testa di capra con tanto di corna e pelo.

Nord Carolina, USA

in nord carolina viene calato un opossum tra la folla

A Brasstown, la “capitale degli opossum”, uno dei marsupiali viene calato in un box di vetro trasparente tra la folla in una cerimonia che è diventata famosa come “possum-drop”. Un’ordinanza richiesta da alcuni gruppi animalisti ha fatto sì che fino a quest’anno l’animale fosse sostituito con un peluche, ma per il 2016 si aspetta il ritorno di un vero opossum.

Spagna

In Spagna i festeggiamenti sono molto simili a quelli italiani. Qui l’usanza tipica è quella di mangiare l’uva allo scoccar della mezzanotte: si preparano 12 acini e se ne inghiotte uno ad ogni rintocco dell’orologio.

in spagna si mangiano 12 chicchi di uva

Regno Unito

Più di 1,500 persone hanno sfidato le gelide acque di Saundersfoot, in Galles, per una raccolta di beneficenza. Molti dicono che sia anche un ottimo rimedio per il post-sbronza dell’ultimo dell’anno.

Cile

in cile si va al cimitero

Nella cittadina di Talca, Cile centrale, il capodanno si festeggia insieme ai defunti. L’usanza è iniziata quando una famiglia era andata al cimitero per stare vicino al padre morto da poco, da allora il sindaco della città apre il cimitero per permettere l’ingresso a centinaia di persone che portano candele ai propri defunti mentre viene diffusa musica classica.

Sud Africa

L’anno nuovo si inizia gettando dalla finestra i vecchi corredi d’arredamento. L’usanza è particolarmente seguita a Johannesburg.

in sud africa si tirano i vecchi arredamenti dalla finestra

Ungheria

Per l’ultimo dell’anno si usa mangiare un maialino arrosto per augurare un anno nuovo ricco di prosperità e abbondanza.

Danimarca

in danimarca si tirano piatti alle porte degli amici in galles ci si tuffa nel mare gelato in germania si guarda un corto di 11 minuti di una donna che cena sola in ungaria si mangia il maialino a venezia ci si bacia

La tradizione prevede di lanciare piatti contro le porte di casa dei propri amici. Avere tanti piatti rotti davanti all’ingresso è indice di popolarità e ciò porterà fortuna nell’anno che sta per iniziare.