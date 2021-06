MI FACCIO INDÙ PER SALVARTI - È DIVENTATO UN EROE IL BARCAIOLO CHE IN INDIA HA SOCCORSO UNA NEONATA DI TRE SETTIMANE TROVATA IN UNA SCATOLA DI LEGNO ALLA DERIVA SULLE ACQUE DEL GANGE - L'UOMO ERA STATO ATTRATTO DAL PIANTO DELLA BIMBA CHE ARRIVAVA DA QUELLA STRANA IMBARCAZIONE DECORATA DA IMMAGINI DI DIVINITÀ INDÙ - È FREQUENTE CHE LE FEMMINE, CONSIDERATE UN FARDELLO DALLE FAMIGLIE INDIANE, VENGANO ABBANDONATE O UCCISE… - VIDEO

È già considerato un eroe il barcaiolo indiano che ha salvato, a Ghazipur, una bimba di poche settimane, che fluttuava sulle acque del Gange, chiusa in una scatola di legno.

La bimba, le cui immagini stanno facendo il giro del web, ha circa tre settimane ed è stata definita in buono stato: come in un racconto classico, era avvolta in una sciarpa rossa, e la sua "imbarcazione" era interamente decorata da immagini di divinità indù.

Gullu Chaudhary, l'uomo che l'ha salvata e portata in un ospedale, ha raccontato di essere stato attirato dal pianto della piccola. Il sospetto è che la piccola sia stata abbandonata perché femmina; nell'India rurale l'abbandono, o l'uccisione delle figlie, considerate un fardello per la famiglia, è ancora frequente.

