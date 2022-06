MI MANDA PITONE - IN PROVINCIA DI PORDENONE, UN SERPENTE BIANCO DAGLI OCCHI AZZURRI È STATO TROVATO RAGGOMITOLATO SUL CIGLIO DELLA STRADA - FA PARTE DELLLA FAMIGLIA DEL "PITONE REGIUS LEUCISTICO", UNA DELLE SPECIE PIÙ PREGIATE AL MONDO: PUÒ COSTARE DIVERSE CENTINAIA DI EURO IN PIÙ RISPETTO ALLA VARIANTE STANDARD - LA POLIZIA HA APERTO UN'INDAGINE PER "ABBANDONO DI ANIMALE CONTRO IGNOTI" E DOPO AVER SEQUESTRATO IL SERPENTE...

Da www.ilmessaggero.it

Un pitone reale, e per giunta bianco. Non passa di certo inosservato. Immaginate la sorpresa degli abitanti di Aviano, comune in provincia di Pordenone, che se lo sono visti tra i piedi. Per la precisione il serpente è stato avvistato nella frazione di Marsure alle otto di mattina. E sorpresa: il lungo invertebrato aveva squame bianchissime. Il serpente, racconta Il Gazzettino, giaceva raggomitolato sul ciglio della strada.

A prelevare l'animale ci ha pensato la Polizia locale di Aviano - Valcellina. Gli esperti che hanno potuto vederlo non hanno dubbi: è un Pitone regius leucistico. Origine: africana. È detto anche pitone palla per via della posa caratteristica che assume, se disturbato, nascondendo la testa tra le spire. È la specie di pitone più piccola del continente Africano e può essere lungo fino a 180 centimetri per un peso massimo di 2 kg.

Il rettile è stato sequestrato ed è stato affidato a una persona idonea alla detenzione ed alla cura di un animale così particolare. In questo caso la magistartura che ha fatto eseguire il sequestro penale potrebbe applicare l'articolo 727 del Codice penale: "abbandono di animale contro ignoti".

Bisogna capire infatti chi può aver abbandonato il rettile in strada, potrebbe esserci stata una violazione al Cites (la Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione). Attenzione: non è illegale avere un pitone reale, anzi è uno dei serpenti costrittori più comunemente ospitati nei terrari dagli appassionati di rettili. La colorazione è una delle più pregiate e può costare diverse centinaia di euro in più rispetto alla variante standard. La variante albina ha le squame gialle e bianche, gli occhi rossi. Questo che è stato trovato è un serpente bianchissimo con gli occhi azzurri, ed è molto più comune nel mondo degli allevatori che in natura.

