Estratto dell’articolo di Valentina Lupia per “la Repubblica - Edizione Roma”

Pizzicato a masturbarsi mentre era alla guida di un autobus. A riprendere la scena, protagonista un conducente Cotral, sono stati due adolescenti a bordo di uno dei bus della flotta dell'azienda regionali: seduti nelle file più lontane dalla cabina di guida, hanno notato quanto stava accadendo dallo specchietto retrovisore, così hanno tirato fuori il cellulare e hanno filmato tutto. […]

L'inquadratura non permette di riconoscere il volto del conducente e così per Cotral potrebbe essere difficile risalire all'identità del lavoratore ed eventualmente prendere provvedimenti disciplinari. «Dal video che abbiamo visionato - fanno sapere infatti da Cotral - è molto complicato risalire al conducente del mezzo perché non sussistono elementi di riconoscibilità. Abbiamo comunque attivato le verifiche interne».

Non è la prima volta che un conducente di un'azienda del servizio di trasporto pubblico viene filmato mentre si masturba sul luogo di lavoro, con motore acceso e mezzo in moto.

A marzo dell'anno scorso il video di un autista dell'Atac ha cominciato a fare il giro delle chat dei dipendenti dell'azienda: nel filmato si vede il conducente appena congedato usare una mano per toccarsi, l'altra per stringere il cellulare e riprendersi in un selfie lungo 47 secondi. Il volante era diventato un accessorio da sfiorare di tanto in tanto, così come il tasto per aprire la porta alla fermata. […]

