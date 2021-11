MI SPOGLIO SUL CONVOGLIO - UNA STUDENTESSA UNIVERSITARIA DI BASSANO DENUNCIA L’EX RAGAZZO PER REVENGE PORN: UN VIDEO DI LEI CHE FA UNO SPOGLIARELLO IN TRENO È STATO PUBBLICATO SU UN SITO PORNO – L’EX FIDANZATO SI È DIFESO: “IO NON HO DIVULGATO PROPRIO NULLA. LO SAI BENISSIMO CHE QUEL FILMATO È STATO FATTO GIRARE, ANCHE PER TUA VOLONTÀ, SU ALTRI CELLULARI...”

Diego Neri per www.ilgiornaledivicenza.it

Per sedurre il suo fidanzato, e forse per provare l’ebbrezza del proibito, mentre viaggiava in treno si era spogliata e si era filmata durante la sua esibizione, avvenuta senza spettatori. Quindi aveva inviato il files al ragazzo, per stuzzicarlo.

Ora, a distanza di anni, quel video è finito in rete, su un sito pornografico; quando lo ha scoperto, ha denunciato quello che nel frattempo era diventato il suo ex, il quale però è passato al contrattacco: «Quel filmato è girato su diversi cellulari, e lei lo sa benissimo».

Di certo, c’è che la procura di Padova ha avviato un’inchiesta, ipotizzando il reato di revenge porn, a carico di Francesco Salvo, 24 anni, pugliese, all’epoca dei fatti domiciliato nel capoluogo patavino, dove studiava all’università.

L’esibizione Il filmato risale al luglio del 2019. Quella sera, una studentessa universitaria bassanese, che aveva 21 anni e che frequentava l’ateneo di Padova da pendolare, stava rientrando a casa.

Trovandosi da sola nella carrozza, aveva dato vita ad uno spogliarello erotico filmandosi con lo smartphone. Il video, della durata di circa 3 minuti, lo aveva spedito quando si era rivestita a Salvo, che all’epoca era il suo fidanzato.

Un gioco di seduzione fra i due innamorati, ma che ha avuto conseguenze che la bassanese, ben riconoscibile in volto, non aveva sospettato, anche se i rischi di queste operazioni, nel tempo, sono purtroppo tanti ed evidenti.

La pubblicazione

La scoperta che quel video era diventato di dominio pubblico su un sito solo per adulti, da parte della studentessa, risale a qualche mese fa. Vi sarebbe stato postato, peraltro, ancora alla fine dello scorso anno, da un utente al momento sconosciuto. Quando lo aveva visto, la giovane si era già lasciata con Salvo, con cui la storia d’amore era finita ai tempi del lockdown.

La bassanese, inviperita, lo aveva contattato per annunciargli che lo avrebbe denunciato per avere divulgato sue immagini intime, realizzate sì con il consenso (il video era stato girato dalla stessa protagonista), ma che doveva restare privato. In quell’occasione, il pugliese si era arrabbiato: «Io non cancellato ogni cosa tua quando mi hai lasciato. Io non ho divulgato proprio nulla. Lo sai benissimo che quel filmato è stato fatto girare, anche per tua volontà, su altri cellulari».

Questa circostanza, peraltro, deve essere vagliata dagli inquirenti; se così fosse, sarebbe necessario individuare chi abbia spedito il files al portale a luci rosse, e come e da chi lo avesse ottenuto in precedenza.

La denuncia

Comunque la bassanese si era rivolta alla magistratura padovana, convinta che Salvo, che nel 2020 abitava ancora nella città del Santo, sia stato l’autore della pubblicazione. Per questo la procura ha disposto indagini mirate, allo scopo di cercare quel video e di comprendere se sia stato spedito dal telefonino dell’ex fidanzato.

La polizia postale è già al lavoro per fare piena chiarezza. La giovane ha comunque ottenuto che il filmato venisse cancellato dal sito pornografico, dove però sarebbe rimasto in una sottosezione un rimando, con la schermata dell’inizio del video, dove la ragazza, ancora vestita, si riconosce in volto.

