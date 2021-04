MIA FAMIGLIA - ANNUNCIO A SORPRESA A “QUELLI CHE IL CALCIO” DOVE MIA CERAN HA RIVELATO DI ASPETTARE UN BAMBINO – L’ASSIST PER LA NOTIZIA È ARRIVATO DA LUCA BIZZARRI E PAOLO KESSISOGLU CHE, RIFERENDOSI ALLE FORME DELLA COLLEGA, LE HANNO CHIESTO: "DEVI DIRCI QUALCOSA?". LA DOLCISSIMA RISPOSTA DELLA 34ENNE CHE DIVENTERÀ MAMMA PER LA PRIMA VOLTA… VIDEO

Mia Ceran ha stupito tutti i suoi fan rivelando di essere incinta. "Aspetto un bambino", ha detto con semplicità e con un bel sorriso la conduttrice e giornalista, che a 34 anni sarà presto mamma per la prima volta. Non si sa il sesso del nascituro né la data prevista per il parto, ma il pancione è già ben visibile sotto il vestito primaverile.

L'assist è arrivato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu che, riferendosi alle forme della loro collega le hanno chiesto: "Devi dirci qualcosa?". "Ah sì, sono incinta", ha risposto Mia con semplicità in tv. Pochi attimi prima di svelarla in diretta, aveva già dato la notizia sui social. Ha posato con la pancia ben in vista, sottolineata dall'abito e dalla posa delle mani.

"Grandi attese (e per una volta non parlo della puntata)" ha scritto. Follower e amici si sono subito scatenati negli auguri, da Francesca Barra a Paola Marella, e poi Cristina Parodi, Eleonora Pedron, Ludovica Frasca, Andrea Delogu, Camila Raznovich, Justine Mattera, Miriam Leone, Valeria Graci...

La Ceran è sempre molto riservata, e sulla sua vita privata è sempre trapelato molto poco. Pare che il suo compagno si chiami Federico, e che sia lontano dal mondo dello spettacolo. La giornalista, nata in Germania da padre tedesco e madre bosniaca e cresciuta prima a Miami e poi a Roma, non ama molto parlare delle sue faccende personali, ma la maternità imminente era una notizia troppo bella per tenerla tutta per sé.

