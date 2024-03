MIA SORELLA, CHE PORCELLA! - LA SPOGLIARELLISTA E ATTRICE DI BURLESQUE LAURA DESIREE HA RACCONTATO DI COME IL SUO LAVORO ROVINI LA VITA DELLA SORELLA GEMELLA: "RICORDO I PRIMI GIORNI QUANDO USCIVA CON QUALCUNO E DICEVO 'STASERA FARÒ UNO SPETTACOLO, DOVRESTE VENIRMI A VEDERE'. E LEI RISPONDEVA 'BEH, SAREBBE IL CASO SI FACESSE UN'IDEA DI ME, NON TRAMITE TE' - "SONO SEMPRE STATA ESIBIZIONISTA E ORGOGLIOSA DI ESSERE NUDA E LIBERA DALLA MIA SENSUALITÀ, MA…" - FOTO BOMBASTICHE!

Estratto da www.leggo.it

Per la sorella gemella il suo stile di vita non è piacevole. A raccontarlo è Laura Desiree, attrice di burlesque, spogliarellista e star erotica. […] Parlando al podcast Holly Randall, Laura Desiree ha spiegato che sua sorella Sophie sostiene di non essere a proprio agio con il modo in cui lei vive il suo corpo così apertamente. Ecco perché.

Sorelle gemelle: uguali, ma diverse

Secondo Laura Desiree, il problema della sorella gemella Sophie riguarderebbe il modo in cui interagisce con gli uomini: «Nel corso degli anni è stato divertente perché sono sempre stata così esibizionista e così orgogliosa di essere nuda e libera dalla mia sensualità. Ricordo i suoi primi giorni quando usciva con qualcuno e dicevo 'Stasera farò uno spettacolo di burlesque, dovreste venirmi a vedere'. E lei rispondeva 'beh, sarebbe il caso si facesse un'idea di me, non tramite te'».

[…] Chiunque stesse frequentando la sorella, era intimorito dai suoi spettacoli di burlesque o, peggio, attratto dalla sua espansività e apertura, completamente contraria nella gemella. […]

