23 ago 2022 15:42

MICHELA MURGIA ATTACCA GIORGIA MELONI CHE HA CONDIVISO IL VIDEO DELLO STUPRO DI PIACENZA: “IMMAGINA DI ESSERE LA DONNA CHE HA SUBITO UNO STUPRO IN STRADA ED ESSERE COSTRETTA A RIVIVERLO PER IMMAGINI, TUE GRIDA COMPRESE, OGNI VOLTA CHE VAI SUL WEB, PER ANNI E ANNI. IMMAGINA QUANTO TI POSSA FAR STARE MALE OGNI SINGOLA VOLTA APRIRE UN SITO DI INFORMAZIONE E SAPERE CHE POTRESTI RISENTIRE LE TUE GRIDA. BASTA QUESTO PENSIERO PER DIRE CHE CHIUNQUE STIA FACENDO CIRCOLARE QUEL VIDEO, SI METTE DALLA PARTE DEL CARNEFICE E NON DELLA VITTIMA”