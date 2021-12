UN MICIONE PER AMICO - IL TEDESCO VALENTIN VIVE DA NOVE ANNI INSIEME A UNA LEONESSA AL MODISA WILDLIFE PROJECT IN BOTSWANA - IL 334ENNE L'HA SALVATA DA UNA MORTE CERTA QUANDO ERA ANCORA UN CUCCIOLO: LA MADRE AVEVA SMESSO DI ALLATTARLA - DA ALLORA I DUE VIVONO IN SIMBIOSI: "LEI AMA DARMI UN GRANDE ABBRACCIO. STROFINA MOLTO LA TESTA SULLA MIA. E QUANDO VA A CACCIA..."

Dagotraduzione dal Daily Mail

Valentin e Sirga

È bello iniziare la giornata con un abbraccio, ma non molti sceglierebbero di condividere la loro dimostrazione di affetto con un leone adulto. Ma Valentin Gruener è molto simile a un padre per Sirga, leone di nove anni. L'ha salvata nel 2012, quando era solo un cucciolo malaticcio abbandonato dalla madre, e da allora la coppia ha sviluppato un legame incredibile.

Camminano, giocano a wrestling e nuotano insieme al Modisa Wildlife Project in Botswana, dove Sirga vive con il tedesco Valentin, 34 anni, e la sua compagna Sarah, 33 anni.

«Credo che Sirga mi consideri una migliore amica. Lei ama darmi un grande abbraccio. Strofina molto la testa sulla mia, proprio come un gatto domestico», ha detto Valentin.

Valentin e Sirga 3

«Sirga non è mai stata aggressiva con me, ma ho un enorme rispetto per il potere che ha. Sono sicuro che lei sa che sono molto diverso».

La regina africana della giungla di nove anni è nata dopo che i suoi genitori sono stati catturati e trasferiti in un campo di riabilitazione per aver ucciso del bestiame. Ma la madre di Sirga ha smesso di darle da mangiare e la cucciola avrebbe affrontato una morte certa senza l'aiuto di Valentin.

È quasi un decennio che l'uomo e il grande gatto condividono un legame indissolubile.

Il Modisa Wildlife Project è stato co-fondato da Valentin con l'obiettivo di conservare 7.500 ettari a beneficio della fauna selvatica e della popolazione locale. Offre anche alloggio a ospiti provenienti da tutto il mondo per venire a vivere l'incredibile bush africano.

Valentin e Sirga 2

Valentin ha detto: «Immagino che Sirga mi consideri un migliore amico. Dubito che mi veda come un leone, ma semplicemente il suo compagno con cui ha trascorso gli ultimi 10 anni. Sirga ama stare nei suoi 2.000 ettari insieme a me, la caccia è la sua attività preferita, ma non tanto la parte dell'uccisione, quanto l'avvicinarsi silenziosamente agli animali per poi dargli una bella caccia».

«Spesso non arriva nemmeno al punto e Sirga si limita a avvicinarsi e ci sediamo a guardare mentre gli animali non hanno idea che siamo lì, penso che sia il suo momento preferito. Ama anche stare in piedi sulle zampe posteriori e darmi un grande abbraccio ogni volta che la vedo».

leonessa

Valentin ha continuato: «Sirga si aggira nella sua zona e si comporta proprio come un leone selvaggio. Lei caccia e io mi unisco a lei. Certo, non posso inseguire e abbattere un'antilope, ma poiché i leoni cacciano principalmente nei branchi, ha bisogno di un po' di assistenza quando cattura una preda più grande perché non può tenerla ferma da dietro e arrivare alla gola per ucciderla allo stesso tempo volta».

«Per porre fine alla sofferenza io semplicemente taglio la gola della sua preda mentre lei la tiene ferma».