MICK JAGGER E LE RELAZIONI BISESSUALI CON I MEMBRI DEGLI STONES

Mick Jagger è famoso per essere uno degli uomini più voraci di sesso e infedeli del rock'n'roll. Ha avuto relazioni con alcune delle donne più desiderabili del mondo, tra cui Jerry Hall, Marianne Faithfull, Anita Pallenberg e Marsha Hunt, ma il nuovo libro “The Stone Age” rivela anche la sua attrazione per gli uomini che lo ha portato a sollazzarsi con due membri della band.

L’ autrice del libro Lesley-Ann Jones afferma che è tempo di rivalutare Jagger come un'"icona bisessuale", suggerendo che abbia avuto avventure con Keith Richards, nei primi tempi della formazione del gruppo, e con il chitarrista Mick Taylor, che è stato negli Stones dal 1969 al 1974.

Entrambi gli uomini sono elencati in una lunga appendice al libro, che descrive in dettaglio gli amanti degli Stones nel corso degli anni. Viene menzionata la presunta relazione di Jagger con David Bowie (la cantante di supporto Ava Cherry ha parlato in precedenza di aver avuto rapporti a tre con Jagger e Bowie). Come una presunta relazione con l'attore austriaco Helmut Berger, l'uomo che lo ha presentato alla sua prima moglie Bianca.

Nel libro, Jones cita interviste sia con Anita Pallenberg che con Marianne Faithfull, che hanno notato come Jagger e Richards fossero apparentemente attratti l'uno dall'altro. Pallenberg, morta nel 2017, ha dichiarato: «Da quando li ho incontrati per la prima volta, ho visto che Mick era attratto da Keith». Faithfull ha aggiunto: «Avevo la sensazione che ci fosse una tensione sotterranea sessuale tra di loro. Sapevo in qualche modo che Mick era bisessuale».

Per quanto riguarda la presunta avventura con Taylor, Jones ha intervistato Paul Levett, che ha parlato con l'ex moglie di Taylor, Rose, a una festa. Levett ha raccotato: «Mi ha detto di aver trovato suo marito a letto con Mick Jagger. Perché mi avrebbe detto una cosa del genere, se non l'avesse vista con i suoi occhi?».

Le voci di un legame tra Jagger e il chitarrista si rincorrono da tempo. Nel suo libro del 2012 “Mick”, Christopher Andersen ha scritto che l'entourage della band «ha sorpreso i due a sonnecchiare a letto insieme». Andersen ha anche rivelato che Jagger avrebbe avuto un'avventura con Brian Jones.

L’autrice del libro Lesley-Ann Jones ha ipotizzato che Jagger inseguisse le donne senza sosta perché si sentiva a disagio dall’essere attratto dagli uomini e "non aveva fiducia nella sua mascolinità".

