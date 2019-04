MICK JAGGER SI SOTTOPORRÀ A UN INTERVENTO CHIRURGICO DI SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA CARDIACA - DOPO AVER ANNULLATO L'ULTIMO TOUR DEI ROLLING STONES IL CANTANTE, 75 ANNI, SI PREPARA A ENTRARE IN UNA SALA OPERATORIA DI UN OSPEDALE DI NEW YORK QUESTA SETTIMANA – E INTANTO DOMENICA SI È RILASSATO CON LA FAMIGLIA AL MARE… (VIDEO)

DAGONEWS

Mick Jagger subirà un intervento chirurgico di sostituzione della valvola cardiaca dopo aver annullato l'ultimo tour dei Rolling Stones. Secondo quanto riporta Drudge Report, il cantante, 75 anni, si sottoporrà all’operazione in un ospedale di New York questa settimana.

Secondo alcune fonti, Jagger dovrebbe riprendersi completamente e dovrebbe tornare sul palco entro l'estate. L'operazione ha un tasso di successo del 95%.

Da "www.newnotizie.it"

mick jagger, la fidanzata melanie hamrick, il figlio deveraux e la figliageorgia may 4

Un weekend di relax per lo storico frontman dei Rolling Stones, dopo che la band ha annunciato l’annullamento di alcune date previste nel prossimo tour.

Nella giornata di sabato, infatti, è stato confermato che i Rolling Stones avrebbero posticipato il loro tour negli Stati Uniti e in Canada.

Mick Jagger, 75 anni, ha dovuto staccare la spina dal tour dopo che il suo medico gli ha detto che non è nelle migliori condizioni per tenere delle performance sul palco e che necessita di cure mediche.

mick jagger, la fidanzata melanie hamrick, il figlio deveraux e la figliageorgia may 1

Il rocker ha espresso ai suoi fan su Twitter e Instagram tutta la sua delusione per aver dovuto saltare le esibizioni previste.

“Mi scuso con i fan, tornerò presto”

“Sono così dispiaciuto per tutti i nostri fan in America e in Canada che avevano già acquistato i biglietti – ha scritto il cantante dei Rolling Stones – Sono devastato per aver dovuto posticipare il tour, ma lavorerò molto duramente per tornare sul palco il più presto possibile, mi scuso enormemente con tutti”.

mick jagger, la fidanzata melanie hamrick, il figlio deveraux e la figliageorgia may 2

Per rilassarsi un pò e anche per tirarsi su di morale, Mick Jagger ha passato una domenica in totale serenità assieme ai suoi amici e alla sua famiglia, come riportato dal Daily Star Online.

Mick era accompagnato dalla sua ragazza Melanie Hamrick, di 32 anni, dal figlio di due anni Deveraux, e da sua figlia Georgia May.

Stando alle ultime news, sembra che Mick Jagger sia stato costretto ad uno “stop” di circa tre mesi.

