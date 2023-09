MICK JAGGER È STATO ASSUNTO DALLA PRO LOCO IN SICILIA – OTTAVIO CAPPELLANI: “ALTRO CHE I MANESKIN CHE FANNO IL FINTO CONCERTO SPONTANEO, E MOLTO PROMOZIONALE, A NEW YORK. MICK JAGGER, DA VERO ROCKER, A 80 ANNI SI LANCIA NEI LUOGHI DELLA MOVIDA CATANESE. NON C’È DUBBIO CHE STIA FACENDO DA ANNI SPOTTONI INCREDIBILI ALLA SICILIA SUD ORIENTALE. PERÒ LA COSA VIENE PASSATA SOTTOTRACCIA: IN SICILIA È COSÌ, SE NON C’È DI MEZZO UN ASSESSORE SE NE STRACATAFOTTONO, ANCHE SE SI TRATTA DEL FRONTMAN DEI ROLLING STONES…”

Estratto dell'articolo di Ottavio Cappellani per www.mowmag.com

mick jagger a catania 4

Open Mick (Jagger). Altro che i Maneskin che fanno il finto concerto spontaneo (e molto promozionale) a Times Square in New York. Mick Jagger, da vero rocker, a ottant’anni si lancia nei luoghi della movida catanese (io, per dire, a 54 anni, sono anni che non vado). Berretto nero e tuta da carcerato d’ordinanza, come d’obbligo tra i ragazzi catanesi che seguono Gomorra e i neomelodici.

Il luogo, a Catania, è “L’Ostello”, aperto anni fa da un milanese acquistando un vecchio rudere e ristrutturandolo. [...]

Siamo nel centro della vita notturna catanese, tra via Etnea, la pescheria, e il Castello Ursino, costruzione federiciana, ed è qui che Mick Jagger si è fatto fotografare pubblicando gli scatti sui suoi social: “Recentemente mi sono divertito un po’ in Sicilia”.

Sono anni che Mick Jagger viene in Sicilia, dalle parti di Marzamemi, dove ha passato anche buon parte dei lockdown.

OTTAVIO CAPPELLANI

Ospite in ville nobiliari dove tutti facevano a gara per essere invitati (ussignur come è scaduta la nobiltà siciliana).

Per fare alzare il prezzo delle proprietà c’è stata la gara a dire che Mick Jagger stava comprando casa in Sicilia. Notizia ripresa anche da quotidiani e settimanali rispettabili. Ma al momento nessuna vera conferma.

[...]

In ogni caso non c’è dubbio che Mick Jagger stia facendo da anni spottoni incredibili alla Sicilia sud orientale. Però, non essendo merito dei politici, la cosa viene passata sottotraccia, se non per le notizie raggranellate dai quotidiani e dai siti locali. In Sicilia è così, se non c’è di mezzo un assessore se ne stracatafottono, anche se si tratta di Mick Jagger.

ottavio cappellani mick jagger a catania 6

mick jagger a catania 1 Ottavio Cappellani Lo chef Giovanni Guarneri con Mick Jagger a siracusa in sicilia mick jagger a catania 5 ottavio cappellani mick jagger a catania 3 mick jagger a catania 2