MIGNOTTE FONDA PER GLI ALBERGHI DI LUSSO - 13 DONNE ACCUSANO HILTON, INTERCONTINENTAL E BEST WESTERN DI GUADAGNARE CON LA PROSTITUZIONE - NON SOLO, SAREBBERO STATI ACCUSATI DI AVERE UNA POLICY DI ‘SILENZIO’ DAVANTI A CASI DI VIOLENZA, SEGREGAZIONE, E SFRUTTAMENTO - “DONNE E BAMBINI SONO STATI TENUTI PRIGIONIERI, MALTRATTATI E VENDUTI PER SESSO NELL’INDIFFERENZA DEI DIPENDENTI DEGLI HOTEL”

Luciana Grosso per https://it.businessinsider.com/

HOTEL HILTON

Bufera sui marchi alberghieri Hilton, Intercontinental e Best Western, finiti sotto accusa per trarre indirettamente profitto dal traffico di sesso e prostituzione. Non solo, sarebbero stati accusati di avere una policy di ‘silenzio’ davanti a casi di violenza, segregazione, e sfruttamento.

HOTEL INTERCONTINENTAL

A trascinare i colossi dell’hotellerie (non solo Hilton, Intercontinental e BW, ma un totale di 12 gruppi sul banco degli imputati sono state 13 donne che hanno accusato le società di ignorare volontariamente i segnali di violenza e sfruttamento in corso nelle loro camere. Gli avvocati delle signore hanno detto che “donne e bambini sono stati tenuti prigionieri, maltrattati e venduti per sesso nelle loro camere negli Stati Uniti nell’indifferenza dei dipendenti degli alberghi” e che gli hotel hanno tratto profitti da questi orrori: “Riteniamo che abbiano trascurato il loro dovere di agire per fermare questi crimini atroci per decenni ed è tempo per loro di essere ritenuti responsabili di ciò che hanno perpetuato attraverso l’inazione totale”.

HOTEL BEST WESTERN

Una delle donne nella denuncia afferma di essere stata tenuta prigioniera per sei settimane nel 2012 in varie località del Wyndham Hotel, dove ripetute percosse le hanno spezzato il naso in due occasioni, lasciandole il labbro permanentemente sfregiato e causando un’infezione sul viso. All’epoca aveva 26 anni. Si stima poi che l’80% di tutti gli arresti per tratta di esseri umani avvengano all’interno o intorno ad hotel. Nel 2014, secondo il contenzioso, il 92% delle chiamate della hotline nazionale per il traffico di esseri umani ha ricevuto segnalazioni di traffico di sesso che si svolgono in hotel.