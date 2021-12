9 dic 2021 15:39

MILANO BRUCIA! - UN INCENDIO È DIVAMPATO NELL’HOTEL MICHELANGELO, UN ALBERGO DISMESSO VICINO ALLA STAZIONE CENTRALE, CHE NELLA PRIMA FASE DELLA PANDEMIA ERA STATO UTILIZZATO COME “COVID HOTEL” – IL ROGO HA COLPITO LA TROMBA DELL’ASCENSORE CHE, STANDO ALLA RICOSTRUZIONE DEI POMPIERI, “HA FATTO DA CAMINO PER IL FUMO” - L'ALBERGO ERA CHIUSO PER LAVORI: ALL’INTERNO C’ERANO OTTO OPERAI, SONO TUTTI ILLESI… - VIDEO