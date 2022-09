MILANO BRUCIA! UN MEGA INCENDIO STA DISTRUGGENDO LA "NITROLCHIMICA", A SAN DONATO MILANESE – IL ROGO È DIVAMPATO INTORNO ALLE 10 E SI STA ALIMENTANDO DALLE PERICOLOSE SOSTANZE CHIMICHE PRESENTI NEI CAPANNONI, CON LINGUE DI FUOCO ALTE DECINE DI METRI – DIVERSE PERSONE SONO RIMASTE FERITE - VIDEO

Da www.milanotoday.it

incendio nitrolchimica3

Un incendio è divampato nell'area industriale di via Monferrato a San Donato Milanese (hinterland sud di Milano) nella mattinata di mercoledì 7 settembre. Le fiamme - scaturite dalla Tomolpack, azienda che fornisce materiale per imballaggi - stanno devastando l'impianto della Nitrolchimica, società che si occupa del recupero dei solventi e dello smaltimento dei rifiuti pericolosi. Alcune persone sarebbero rimaste ferite gravemente.

Il rogo si è scatenato intorno alle 10, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Le lingue di fuoco sono alte decine di metri e, come confermato dai vigili del fuoco a MilanoToday, sono alimentate da sostanze chimiche e solventi. Il rogo ha alzato una densa colonna di fumo nero visibile a decine di chilometri di distanza. I vigili del fuoco stanno intervenendo sul posto con circa 17 mezzi da tutta la provincia di Milano.

incendio nitrolchimica2

Diverse persone sarebbero rimaste ferite ma per il momento non sono ancora chiare le loro condizioni. Sul posto stanno intervenendo anche i tecnici dell'Arpa (agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) che misureranno le concentrazioni di agenti inquinanti nell'aria. "È stato attivato il gruppo specialistico contaminazione atmosferica, quello del rischio chimico e il servizio previsioni meteo di Arpa - si legge in una nota dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente -.

L'azienda nitrolchimica è soggetta ad autorizzazione integrata ambientale codice 5.1 e si occupa di smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 Mg/die. Nello specifico l'azienda effettua principalmente il recupero di solventi organici".

incendio nitrolchimica5 incendio nitrolchimica4