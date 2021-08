MILANO BRUCIA – UN INCENDIO È SCOPPIATO NEL GRATTACIELO DI VIA ANTONINI: IL RIVESTIMENTO ESTERNO DEL PALAZZO È COMPLETAMENTE AVVOLTO DALLE FIAMME– L’INCENDIO SI È ESTESO A TUTTO LO STABILE ATTRAVERSO IL RIVESTIMENTO ESTERNO, RIDUCENDO LA STRUTTURA A UNO SCHELETRO – AL MOMENTO NON CI SONO FERITI, MA CI SONO NEL PALAZZO VIVONO 70 FAMIGLIE - I RESIDENTI: "CI AVEVANO DETTO CHE I PANNELLI CHE RICOPRIVANO IL PALAZZO ERANO IGNIFUGHI, INVECE SONO BRUCIATI COME FOSSERO BURRO" VIDEO

Incendio a Milano: residente, pannelli bruciati come burro

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - "Ci avevano detto che i pannelli che ricoprivano il palazzo erano ignifughi, invece sono bruciati rapidamente come fossero burro". Così ha raccontato all'ANSA una delle condomine del palazzo di via Antonini, a Milano, dove questo pomeriggio è divampato un incendio che ha distrutto l'intero stabile. "Saranno i tecnici a fare una verifica, ma ricordo perfettamente che ci avevano detto che i pannelli erano resistenti al fuoco", ha detto. (ANSA).

Incendio a Milano, 70 famiglie nel palazzo

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - L'incendio che è iniziato attorno alle 17.45 ed è ancora in corso, in un palazzo a Milano, ha interessato due civici, il numero 32 e il numero 34 di Via Antonini, dove abitano, secondo quanto si è appreso, circa 70 famiglie. Ancora incerto il numero di persone ancora presenti nel palazzo.

Federico Berni e Cesare Giuzzi per www.corriere.it

Il grattacielo avvolto dalle fiamme. Il rivestimento del palazzo che prende fuoco e trasforma l’intero edificio in una «torcia». Un grande incendio è in corso alla periferia sud di Milano. Le fiamme si sono sviluppate alle 17.36 di domenica 29 agosto al civico 32 di via Antonini.

Al momento non si registrano feriti.

Sul posto sono presenti decine di mezzi di soccorso, tra cui sei ambulanze e un’automedica per la maxi emergenza.

I vigili del fuoco stanno tentando di spegnere le fiamme ma le operazioni sono rese molto difficoltose dal fatto che l’incendio, iniziato probabilmente al 15esimo piano, s’è subito esteso a tutto lo stabile attraverso il rivestimento esterno.

Il rogo ha bruciato il materiale esterno e ha ridotto a uno «scheletro» la struttura. La strada è bloccata e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Non sono chiare le cause dell’incendio.

