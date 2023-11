30 nov 2023 09:57

A MILANO CHIUDE LA STORICA "LATTERIA" DI VIA SAN MARCO, CELEBRE TRATTORIA: I PROPRIETARI VANNO IN PENSIONE E I FIGLI NON VOGLIONO SOSTITUIRLI - IL LOCALE E' NOTO PER LA SUA CUCINA MA ANCHE PER AVER "RIMBALZATO" MOLTI VIP CHE VOLEVANO RISERVARE UN TAVOLO - SUCCESSE CON DONALD TRUMP, CHE ANDO' VIA PERCHE' NON VOLEVA ASPETTARE IL SUO TURNO, E PIU' DI RECENTE, CON MADONNA - OBAMA ANDAVA MATTO PER IL PIATTO FORTE DEL LOCALE: GLI SPAGHETTI LIMONE E PEPERONCINO, AL PUNTO CHE…