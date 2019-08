MILANO MARIUOLA - UN TURISTA LIBICO DI 51 ANNI È STATO SCIPPATO DEL PROPRIO OROLOGIO DA 70MILA EURO IN PIAZZA MEDA, IN PIENO CENTRO A MILANO: LA VITTIMA STAVA PASSEGGIANDO CON UNA RAGAZZA, QUANDO È STATO AVVICINATO DA DUE UOMINI CHE GLI HANNO STRAPPATO DAL POLSO IL PATEK PHILIPPE E SONO SCAPPATI A PIEDI - PER LA POLIZIA DI TRATTA DI DUE “SPECIALISTI” DEL…

Un turista libico di 51 anni è stato scippato del proprio orologio da 70mila euro in piazza Meda, in pieno centro a Milano, a due passi dal Duomo. L’episodio è avvenuto pochi minuti prima delle 21 di martedì.

Lo straniero stava passeggiando in compagnia di una ragazza, quando all’improvviso è stato avvicinato da due uomini che gli hanno strappato dal polso il prezioso Patek Philippe e sono scappati a piedi.

Specialisti

L’uomo non ha avuto bisogno di cure mediche. Ha sporto denuncia in Questura per furto con strappo. La polizia sta indagando a partire dai filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, che dovrebbero aver ripreso la fuga dei due ladri, chiaramente due «specialisti» nello strappare gli orologi.

Una decina di giorni fa è stato vittima di un episodio simile Federico Lauri, il parrucchiere noto sui social e in tv come «Federico Fashion Style», al quale è stato strappato in corso Como il Rolex regalatogli da Valeria Marini per il compleanno.

