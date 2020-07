MILANO NOIR: UN 44ENNE DEL BANGLADESH MUORE ALLO STADERA DOPO UNA RISSA, A TERRA BASTONI E SPRANGHE – SUL CORPO NON CI SONO SEGNI DI FERITE. L'IPOTESI PIÙ PLAUSIBILE, CHE DOVRÀ POI ESSERE CONFERMATA DAL MEDICO LEGALE E DALL'AUTOPSIA, È CHE L'UOMO SIA STATO STRONCATO DA UN MALORE PROPRIO DURANTE LA LITE. I POLIZIOTTI SONO RIUSCITI A RINTRACCIARE ALCUNI DEI PRESENTI ALLA RISSA, CONNAZIONALI DELLA VITTIMA...

Carmine Ranieri per milanotoday.it

pestaggio

Il corpo di un uomo in arresto cardiocircolatorio a terra. Spranghe, mazze e bastoni sull'asfalto. Ma nessuna chiazza di sangue e, almeno stando ai primi accertamenti, nessun segno evidente della "lotta". "Mistero" sabato sera in via Montegani - allo Stadera, a Milano - dove un uomo di 44 anni, un cittadino Bengalese sposato e padre di una ragazza, è stato trovato morto in strada.

La ricostruzione dei fatti è ancora frammentaria, ma qualche punto fermo - stando a quanto finora appreso da MilanoToday - c'è. L'allarme è scattato verso le 21.20, quando qualcuno ha segnalato alla polizia una rissa in corso nel parchetto tra sei o sette persone. Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato il 44enne esanime e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo dei soccorritori del 118, che hanno cercato di trasportarlo al vicino San Paolo, dove poi è stato dichiarato ufficialmente il decesso. I primi frame cristallizzati hanno lasciato pensare a un omicidio, anche perché a terra sono stati trovati spranghe e bastoni, evidentemente lasciati dai partecipanti alla lite.

stadera mistero

Sul corpo della vittima, però, gli agenti della Squadra Mobile - guidati da Marco Calì - non hanno riscontrato ferite e lesioni evidenti. L'ipotesi più plausibile, che dovrà poi essere confermata dal medico legale e dall'autopsia, è che l'uomo sia stato stroncato da un malore proprio durante la rissa. Sembra infatti che il 44enne, che viveva in zona con la famiglia, soffrisse anche di alcune patologie pregresse.

Dopo una notte di lavoro incessante, i poliziotti della Mobile sono riusciti a rintracciare alcuni dei presenti alla rissa - connazionali della vittima - e stanno ora cercando di ricostruire e accertare le cause della lite. Un'altra risposta decisiva arriverà dai risultati delle analisi mediche, che dovrà certificare se il 44enne sia stato colpito a morte o se - come sembra - sia stato stroncato da un malore.

stadera mistero