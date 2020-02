29 feb 2020 15:41

MILANO NON SI FERMA, MA LE SCUOLE SÌ - DAI NIDI ALLE UNIVERSITÀ, TUTTI GLI ISTITUTI IN LOMBARDIA, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA RESTANO CHIUSE PER UN’ALTRA SETTIMANA – VIA LIBERA ALLA RIAPERTURA IN PIEMONTE, LIGURIA, TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA CHE AVEVANO SERRATO LE SCUOLE IN VIA PREVENTIVA - GLI UFFICI MANTERRANNO LE PRESCRIZIONI: SMART WORKING, NIENTE RIUNIONI, TRASFERTE ANNULLATE - CINEMA, TEATRO E MUSEI SONO CHIUSI, MENTRE DA LUNEDÌ LE POSTE…