a cura di GLUCK per Dagospia

A MILANO SI PARLA DI: DEL NUOVO LOOK DI DONNA LETIZIA

L’insuperabile Camilla Cederna, nel suo “Lato debole” sull’”Espresso” spesso principiava la sua rubrica con: ‘’A Milano si parla di…’’

Del nuovo look di Letizia Moratti, con tanto di ritocchino al volto, nuovo colore (biondo) dei capelli e sorriso alla Virna Lisi: con quella bocca può dire quel che vuole… Anche le fesserie sul dramma delle vaccinazioni in Lombardia e a Milano, la città che non si ferma mai. O “the place to be” come recitava un cartellone pubblicitario sul vialone che porta all’aeroporto di Linate.

Già, la Lombardia di Attilio Fontana che ha chiamato l’ex Lady Mestizia (oggi Donna Letizia) a guidare la salute pubblica dei cittadini, ma sulle vaccinazioni rischia di conquistare il fanalino di coda. Già. Il cuore pulsante dell’Italia più vicina all’Europa (che però vota in massa i populisti di Salvini), raccontato per anni dalle pagine del Corrierone, che alla fine dell’anno vanta il record tragico di circa 30 mila morti per il coronavirus. Una processione di bare lunga oltre 50 chilometri.

DELL’AMORE PER I JEANS DEL SINDACO GRETA-SALA

A dar retta alla Bibbia (Ecclesiaste) “tutto è vanità in questo mondo”. E se la Moratti dopo l’estate passata a ballare sui tavoli dei locali di Ibiza torna in politica, la svolta green del sindaco in carica non conquista i suoi alleati del Pd e fa di Beppe un leader senza un partito alle spalle.

E senza alcuna benevolenza da parte degli automobilisti che vanno a lavorare, ormai intrappolati nelle strade trasformate in corsie uniche per dar spazio ai ciclisti. L’altro giorno la cavalcata rumorosa di un centinaio di pedalatori per le vie del centro, seguita e preceduta da ben quattro macchine sgassanti della polizia municipale, è stata contestata dai tassisti e ha provocato mini-ingorghi. Qualcuno ha ripescato per Sala in corsa per il secondo mandato la scritta anonima: ”Iniziate l’anno nuovo ecologicamente! Riciclate i buoni propositi dell’anno scorso!”

LETTERA/1 I FURBETTI VIP DEL VACCINO

“Caro Dago, nell’ultimo Stramilano segnali che all’ospedale Fatebenefratelli alcuni Vip avrebbero saltato la coda nella corsa al vaccino per gli ottantenni, ma la notizia, confermata da altri pazienti in attesa, non ha trovato alcuna eco sulle pagine locali dei giornali che almeno avrebbero potuto controllare se c’è stata o meno l’impresa dei Tre Furbetti immunizzati. Né alcuna smentita dal nosocomio! Allora fuori i nomi!”

RISPOSTA/1

coronavirus vaccinazione al niguarda di milano

“Siamo (in)discreti. Per adesso ci siamo limitati a fornire un identikit-rebus dei presunti furbetti: un noto finanziere, uno stimato notaio e una nobildonna di stampo sabaudo. Lei ricorda il ‘gioco della camiciaia’ tanto in voga nei salotti d’antan? Consisteva nel trovare nome e cognome dei personaggi dalle loro iniziali (come sulle camice firmate). Aggiungiamo, ma tocca a lei abbinarli ai tre Vip sunnominati, le loro iniziali: A.C – P.G.M. – F.M…

Buon divertimento (si fa per dire).

LETTERA/2 LA GIOSTRA DELLE COPPIE SPIUMATE

“Amico D’Agostino, ben sa che i peccati li conosciamo tutti, ma il nome dei peccatori non si possono omettere nel suo sito che ci regala perle di gossip. Allora fuori i nomi della dama che ha fatto perdere la testa al signor Moncler, Remo Ruffini…

RISPOSTA/2

Dall’Alta portineria meneghina apprendiamo che nella giostra delle coppie spiumate (e amiche), Mr. Moncler è stato messo alla porta dalla moglie; altrettanto ha fatto il marito-imprenditore, Felice Rusconi, con la moglie (seconda), l’ex modella e conduttrice, Federica Fontana, a causa della sua liason con Remo Ruffini. Del resto osservava Karl Kraus “La vita familiare è un’interferenza nella vita privata”.

SI SALVI(NI) CHI PUO’: PAOLO MIELI SINDACO?

A Palazzo Marino, ancora sfogliano la margherita, sul nome del candidato di centro-destra che in autunno dovrà sfidare Beppe Sala nella corsa a sindaco. Dal suo rifugio in Provenza, Silvio Berlusconi ha ripetuto a Salvini che vuole un “esterno” ai partiti. Il che metterebbe fuori gara Maurizio Lupi, ex ministro delle Infrastrutture nel primo governo Letta e poi con Renzi.

“La mia disponibilità c’è ancora”, fa sapere Lupi che è stato consigliere comunale sia per la Dc sia per Forza Italia. Gli altri papabili, che non convincono il Cavaliere, sono i manager Rasia (gruppo Pellegrini), il figlio di Umberto, Paolo Veronesi (dell’omonima Fondazione) e Simone Crolla (consigliere della Veneranda Chiesa del Duomo).

Ma l’altro giorno, a sorpresa, uno dei più stretti consigliori di Matteo Salvini ha tirato fuori il nome dell’ex direttore del Corriere, Paolo Mieli. Solo una pazza idea? Ah saperlo!

NEBBIA IN VIA SOLFERINO

Alla libreria Rizzoli in Galleria, la signora chiede dove poter acquistare l’ultima spy-story scritta dallo sceneggiatore e scrittore Enrico Vanzina: “Una giornata di nebbia a Milano” (Harper&Collins). “Lo trova nello scaffale riservato ai gialli”, indica gentile il commesso. “Perché non lo esponete tra le novità? Lei pensa che i polizieschi siano un genere di serie B? Legga Scerbanenco, Poe, Durrenmatt…”. Ma se in libreria alla fine la copia s’appare, in via Solferino non si sono nemmeno accorti della sua uscita.

“Dov’è la novità?”, assicura un redattore del Corriere. “Anche nelle pagine dei libri il virus pubblicitario di Urbano Cairo sta dilagando…E poi – aggiunge – il libro di Vanzina, un ottimo giallo in cui - e si tratta un’autentica trovata -, si cerca il colpevole ricorrendo allo scrittore di un altro un libro, si svolge per intero a Milano e sotto le finestre del Corriere: il bar Ted One lasciando così l’autore le sue impronte digitali. Quanto basta – conclude ironico - perché la nebbia calasse nuovamente non su Milano, ma sul giallo Vanzina”.

