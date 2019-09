MILEY CYRUS MOSTRA I MUSCOLI – LA SVALVOLATA CANTANTE SFOGGIA ADDOMINALI E UN SEXY "UNDERBOOB" SU INSTAGRAM PER FESTEGGIARE IL SUCCESSO DELLA CANZONE DEL FILM "CHARLIE'S ANGELS" – LA SUA RELAZIONE CON KAITLYNN CARTER VA A GONFIE VELE MENTRE ADESSO SI SCOPRE CHE IL POVERO MARITO-CORNUTO LIAM HEMSWORTH AVREBBE "SCOPERTO" CHE…(VIDEO E FOTO HOT)

Mentre Miley Cyrus sfoggia addominali da atleta e un "underboob" super sexy su Instagram per festeggiare il successo della sua (e di Lana Del Rey e Ariana Grande, ndr) canzone colonna sonora del film "Charlie's Angels", Liam Hemsworth si tiene il più lontano possibile dai riflettori. E intanto Page Six rivela che l'attore avrebbe "scoperto" che il suo matrimonio era finito... dai social.

miley cyrus, lana del rey e ariana grande 1

Un articolo del magazine del New York Post ha infatti svelato che Hemsworth si trovava in Australia quando, il 10 agosto, il portavoce della Cyrus ha pubblicato il comunicato in cui veniva annunciata la fine del suo matrimonio.

miley cyrus 1

Pare che l'attore di “Hunger Games” fosse all'oscuro sia della decisione della moglie di annunciare la separazione, sia della sua relazione con Kaitlynn Carter di cui sarebbe venuto a conoscenza proprio sui social, vedendo gli scatti che ritraevano le due donne insieme mentre si baciavano in Italia.

Naturalmente Miley smentisce, come riferiscono fonti a lei vicine, che la separazione sia stata decisa solo da lei e intanto si gode la sua relazione con la bella Kaitlynn Carter ,come mostrano gli scatti che le immortalano insieme abbracciate e, pare, in perfetta armonia.

miley cyrus e kaitlynn carter 1

E intanto su Instagram celebra il grande successo della canzone "Don Call Me Angel", colonna sonora del film “Charlie's Angels”, canta insiememe a Lana Del Rey e Ariana Grande e già al top delle hit. "How I am feeling after looking at Spotify’s “ today’s top hits” chart!", così scrive la Cyrus accanto agli scatti in cui mostra muscoli e "underboob": "Ecco come mi sento dopo aver visto la classifica di Spotify stamattina..."

