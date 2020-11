A MILEY ESTREMI – SCENE SAFFICHE, TOCCATINE ARRAPANTI E TANTO SPLATTER: MILEY CYRUS SCODELLA IL VIDEO DEL SECONDO INEDITO “PRISONER” E INVITA SUL SET DUA LIPA CON CUI SI DIVERTE A PROVOCARE DAVANTI ALLA TELECAMERE – LE DUE BAD GIRLS SI AGGIRANO DI NOTTE AL VOLANTE DI UN BUS DOVE ORGANIZZANO UN FESTINO BOLLENTE CON SANGUE FINTO, LECCATINE E… - VIDEO

miley cyrus e dua lipa in prisoner 7

Dopo il successo di “Midnight Sky”, Miley Cyrus ha sfornato un'altra hit. Per "Prisoner", secondo estratto da "Plastic Heart" (in uscita il 27 novembre) ha voluto al suo fianco un'ospite d'eccezione: Dua Lipa. Le popstar hanno confezionato un video splatter e provocatorio (co-diretto dalla stessa Miley) in cui le trasgressioni non mancano: atmosfere punk-rock, sangue finto, siparietti saffici e dito medio al pubblico.

Nel video le due badgirl si aggirano di notte al volante di un tour bus, a bordo del quale si divertono con festini vietati ai minori cospargendosi l'un l'altra di succo alla ciliegia rosso sangue. La folle notte delle due rockstar finisce sul palco di un localino underground, tra movenze sexy, linguacce e il dito medio della Lipa in faccia al pubblico.

miley cyrus e dua lipa in prisoner 4

Disco della rinascita - Dua Lipa non sarà la sola guest star di "Plastic Heart". Nella track-list dell'album, pubblicata qualche giorno fa suo social, compaiono infatti i nomi di Billy Idol e Joan Jett, che saranno presenti nei brani "Night Crawling" e "Bad Karma". Il settimo album di Miley vuole essere una rivincita dopo un 2020 sfortunato.

Prima il divorzio da Liam Hemsworth e la fine della relazione con Cody Simpson (ai quali è rivolta la dedica finale di "Prisoner": "In memoria di tutti i miei ex. Mangiate mer***".), infine l'incendio che ha distrutto la sua villa di Malibù con all'interno tutta la discografia dei brani non pubblicati.

