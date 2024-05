IL MILIARDARIO AMERICANO FRANK MCCOURT STA LAVORANDO ALLA CREAZIONE DI UN CONSORZIO PER ACQUISTARE TIKTOK: "BISOGNA CREARE UN'ALTERNATIVA ALL'ATTUALE INTERNET, CHE È STATO COLONIZZATO DALLE GRANDI PIATTAFORME" - IL CONGRESSO AMERICANO HA IMPOSTO A "BYTEDANCE", LA SOCIETA' CHE CONTROLLA IL SOCIAL MEDIA CINESE, DI VENDERE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE NEI PROSSIMI 9 MESI, ALTRIMENTI L’APP VERRA’ OSCURATA...

(ANSA) - Il miliardario Frank McCourt sta lavorando alla creazione di un consorzio per acquistare TikTok. Ex proprietario dei Los Angeles Dodgers che ha fatto fortuna nel settore immobiliare, McCourt da tempo è interessato al ruolo della tecnologia nella società. E proprio questo - riporta il New York Times - lo ha spinto a rimboccarsi le maniche e lavorare all'acquisto della popolare app. Il suo obiettivo è quello di comprarla e ripensarla internamente sul fronte dei dati e della privacy.

McCourt ha già avviato contatti con alcuni accademici per parlare di come cambiare l'app. Fra questi c'è Jonathan Haidt, l'autore del libro 'The Anxious Generation' su come gli smartphone hanno avuto un impatto sulla salute mentale degli adolescenti. McCourt è impegnato da tempo in una crociata per rimodellare internet e per sottrarre il controllo dei dati dai giganti tecnologici, con la creazione di quello che ha chiamato 'Project Liberty'. TikTok "sembra una grande occasione per creare un'alternativa all'attuale internet, che è stato colonizzato da grandi piattaforme", ha spiegato McCourt in un'intervista al New York Times, precisando che una sua acquisizione di TikTok potrebbe aiutare gli utenti a riprendersi il "controllo delle loro identità e dei loro dati".

Il Congresso ha approvato una legge che impone a ByteDance di vendere TikTok entro alcuni mesi o fronteggiare il divieto. "Dubitiamo che la Cina venda TikTok con l'algortimo. Ma noi non lo vogliamo perché stiamo pensando a un'architettura differente, a una modalità diversa si pensare a internet e come opera", ha aggiunto McCourt, mettendo in evidenza che il valore di TikTok sta nella sua ampia base di clienti, nei suoi contenuti, nel marchio e dell'altra tecnologia che "non riguarda l'algoritmo".

