LE MILLE SVOLTE DI GLORIA VON THURN UND TAXIS - DA “PRINCIPESSA PUNK” DELLA NEW YORK PAZZA DI ANDY WARHOL A MADRINA DEI RAZZISTI ("AIDS E' DIFFUSO IN AFRICA PERCHE' AI NERI PIACE SCOPARE"), DALLE LIASON LESBO CON NOBILI PAPALINE ROMANE ("IL CATTOLICESIMO È UNA RELIGIONE MOLTO SENSUALE, IL CHE VUOL DIRE CHE CARNE E ANIMA SONO COMPATIBILI") A TIMORATA DI DIO ("ABORTO, MASSACRO DI MASSA") - ORA IL ''NEW YORK TIMES'' ANNUNCIA CHE LA 64ENNE GLORIA, SOSTENITRICE DI STEVE BANNON E VIKTOR ORBAN, VIVE INSIEME AL GIUDICE AMERICANO PRO VITA SAMUEL A. ALITO JR, CON MOGLIE AL SEGUITO, NELLA SUO CASTELLO TEDESCO DA 500 STANZE, PAGANDO LORO VITTO, ALLOGGIO E BIGLIETTI PER L’OPERA...

Dagotraduzione dell'articolo di Abbie VanSickle and Philip Kaleta per www.nytimes.com

gloria von thurn und taxis 9

La principessa Gloria von Thurn und Taxis, in ritardo per la messa, indossò un lungo cappotto scuro sopra la sciarpa di seta e la collana di perle e si affrettò attraverso il monastero medievale che fa parte del suo palazzo da 500 stanze. Era una fredda notte autunnale in Baviera, con la pioggia che scrosciava fuori, quando arrivò alla cappella per pregare.

La stanza si illuminò di rosso, illuminata da una cripta sottostante dove giacevano suo marito e altri membri della famiglia. La principessa si inginocchiò e risuonarono delle campanelle soffuse. I suoi ospiti a cena, una baronessa britannica e suo marito, si intrufolarono per unirsi a lei mentre un prete guidava le preghiere.

samuel a. alito jr 4

La principessa Gloria, 64 anni, che ha fatto irruzione sulla scena internazionale negli anni '80 con tiare ingioiellate e un mohawk multicolore, da allora si è evoluta in una cattolica conservatrice con legami con l'estrema destra europea.

Provocatrice anti-aborto e anti-immigrazione nella sua nativa Germania, ha accolto un nuovo arrivato nella sua cerchia come un eroe: il giudice Samuel A. Alito Jr., che è stato suo ospite al suo festival musicale annuale nell'estate del 2023.

gloria von thurn und taxis 10

La visita ha aperto un mondo sulla nobiltà europea alla giustizia e ha aiutato la principessa a promuovere le sue cause e il suo festival. La vede come un'amicizia naturale.

«L'ho incontrato come cattolico e ho capito che è un giudice pro-life - ha detto in un'intervista nel suo palazzo a Ratisbona, sede del festival musicale - Quindi per me è stata una cosa grandiosa, perché sono davvero poche le persone che conosco che sono pro-life».

[…]

«L'unica cosa che mi interessa in politica è che qualcuno combatta l'aborto e aiuti i tassi di riproduzione ad aumentare - ha detto ne- Penso che uccidendo la nostra stessa prole e riducendo i nostri tassi di riproduzione, alla fine uccideremo la nostra stessa specie».

gloria von thurn und taxis 4

Ha parlato in stanze private ricche di opere d'arte moderna, tra cui dipinti di Keith Haring e Kehinde Wiley, dopo aver accompagnato i suoi ospiti in un tour tra gli affreschi del palazzo, gli immensi lampadari e i libri risalenti al Sacro Romano Impero.

La principessa ha affermato di non appartenere ad alcun partito politico, ma ha parlato con ammirazione del primo ministro ungherese Viktor Orban e ha invitato il politico tedesco di estrema destra Maximilian Krah a sedersi in prima fila con lei per l'esecuzione di "Carmen" al festival musicale di quest'estate.

È amica di lunga data dell'alleato di Trump, Stephen K. Bannon, che sta scontando una pena in prigione per aver sfidato un mandato di comparizione del Congresso. […]

Per spiegare come ha incontrato per la prima volta il giudice Alito, è utile partire dall'inizio.

gloria e johannes von thurn und taxis 4

Principessa TNT

La principessa Gloria è cresciuta con legami con la nobiltà, ma i suoi genitori avevano poco patrimonio. Suo padre era di stanza presso il Ministero degli Esteri tedesco per costruire stazioni radio in Togo e Somalia, e la principessa ha trascorso gran parte della sua infanzia in Africa.

A 19 anni incontrò l'undicesimo principe di Thurn und Taxis, Johannes, un eccentrico banchiere e industriale che all'epoca era uno degli uomini più ricchi d'Europa. Si sposarono nel 1980, quando lei aveva 20 anni e lui 53.

gloria e johannes von thurn und taxis 3

Le loro ricchezze includevano il palazzo, una proprietà così grande che si sposta rapidamente su un golf cart.

Insieme, lei e suo marito hanno viaggiato per il mondo. Vanity Fair l'ha battezzata "Princess TNT" per la sua personalità esplosiva, definendola "una versione selvaggia" della sua amica, la principessa Diana. Ha fatto amicizia con Michael Jackson, ha guidato Harley-Davidson e ha avuto tre figli.

Nel 1990, il principe morì per le complicazioni di un trapianto di cuore, lasciandola con centinaia di milioni di dollari di debiti. Vendette i gioielli di famiglia, 75.000 bottiglie di vino, argenteria e opere d'arte, e aprì il palazzo al pubblico durante un festival musicale estivo.

gloria e johannes von thurn und taxis 1

[…]

Diventare vedova e lottare per salvare la fortuna di famiglia, ha detto, l'ha portata a tornare al cattolicesimo della sua infanzia. Era un cattolicesimo conservatore, più allineato con Papa Benedetto che con le visioni più liberali di Papa Francesco. È stato ciò che l'ha portata nell'orbita del giudice Alito.

Una svolta a destra a Roma

La principessa Gloria spesso scappa dalla tristezza degli inverni bavaresi per Roma, dove trascorre mesi nel suo palazzo che si affaccia sul Foro Romano. Fu a Roma che incontrò il giudice Alito, a una conferenza cattolica. Furono presentati durante un drink da un conoscente comune, Padre Thomas Joseph White, un americano convertito al cattolicesimo e appassionato suonatore di banjo bluegrass. Il figlio della principessa era suo studente.

gloria von thurn und taxis 11

La principessa ha detto di non ricordare la data, a parte il fatto che era un periodo tra il 2016 e il 2019. Le dichiarazioni finanziarie del giudice Alito elencano solo una conferenza a Roma durante quel periodo, un evento del 2018 sponsorizzato dalla St. John's University School of Law di New York, che ha un programma in Italia. Il giudice ha tenuto il discorso Il valore della tradizione nel contesto globale".

La principessa Gloria, sempre alla ricerca di persone influenti da invitare a palazzo, ha detto di non aver riconosciuto inizialmente il giudice Alito. Ma le è subito piaciuto, e in particolar modo sua moglie, Martha-Ann, che ha descritto come "molto divertente, frizzante". Ha subito esteso un invito al suo festival.

gloria von thurn und taxis 2

«Se incontro delle persone e mi piacciono, le invito subito a venire - ha detto - Ho ammirazione e grande rispetto per il giudice, e ho rispetto per sua moglie, che è la manager dietro un uomo».

Lei e il giudice sono rimasti in contatto. Nel 2019, la principessa Gloria, insieme a Brian S. Brown, presidente della National Organization for Marriage , un'organizzazione non-profit che si batte contro la legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso, e Gerhard Ludwig Müller, un cardinale tedesco di destra, hanno visitato la Corte Suprema, dove hanno posato per una foto con i giudici Alito e Brett M. Kavanaugh.

samuel a. alito jr 1

Una vacanza tedesca

Nel luglio 2023, il giudice Alito e Martha-Ann accettarono l'invito della principessa a Ratisbona. Come gli altri 20 ospiti, alloggiarono in stanze del palazzo decorate con opere d'arte moderna originali con vista sui giardini e sul cortile.

I pasti e l'alloggio a palazzo erano a carico della principessa. In base alle norme sulla divulgazione finanziaria, i giudici non sono tenuti a elencare i pasti e l'alloggio considerati ospitalità personale, come un soggiorno a casa di un amico. Non è chiaro per quanto tempo gli Alito abbiano trascorso a palazzo. «È stato un grande onore per noi che abbia accettato l'invito - ha detto la principessa Gloria - Certo che non gli ho fatto pagare nessuna spesa. È maleducato».

il palazzo di gloria e von thurn und taxis 3

Gli ospiti hanno assistito a "The Magic Flute" e a un'esibizione di una tribute band di Michael Jackson. I biglietti andavano da circa100 a 150 dollari. Come nelle estati precedenti, il festival ha attirato più di 100 dimostranti tedeschi fuori dal palazzo per protestare contro le posizioni della principessa su aborto e immigrazione.

gloria von thurn und taxis 8

Tra un atto e l'altro, i suoi ospiti privati si mescolavano. Fu lì che un direttore di un quotidiano locale, Christian Eckl, riconobbe il giudice Alito dai notiziari sull'opinione della maggioranza da lui scritta nella sentenza della Corte Suprema del 2022 che annullò Roe contro Wade ed eliminò il diritto costituzionale all'aborto negli Stati Uniti.

il palazzo di gloria e von thurn und taxis 2

Eckl si è avvicinato al giudice e ha iniziato a fare domande mentre registrava un video dell'incontro sul suo telefono.

Il giudice Alito, ha detto il signor Eckl in un'intervista, non sembrava impaziente di rispondere. Ma il giudice ha detto di aver visitato la città e di essere raggiante mentre parlava della sua prossima destinazione, il Bayreuth Festival che celebra l'opera di Richard Wagner. I biglietti per Bayreuth costano circa 500 dollari per i posti premium e sono molto ambiti dagli appassionati di opera in tutto il mondo. Le persone aspettano anni per assicurarsi un posto.

gloria von thurn und taxis 7

La principessa ha organizzato in modo che il giudice e la moglie fossero presenti all'inaugurazione del 25 luglio di Bayreuth come suoi ospiti. «Quando il governo tedesco ha ricevuto notizia della loro visita ha detto Eckl - tutti e tre furono trasferiti nel palco del governo, dove assistettero a una nuova produzione di "Parsifal"».

Ritorno a casa

Alito ripartì dopo le rivelazioni secondo cui non aveva dichiarato un viaggio in jet privato in Alaska con un donatore repubblicano che aveva ripetutamente portato casi davanti alla Corte Suprema.

Le rivelazioni si sono solo intensificate con l'avanzare del mandato, incluso il fatto che una bandiera americana capovolta era sventolata fuori dalla casa del giudice in Virginia nelle settimane successive agli attacchi del 6 gennaio al Campidoglio. Una bandiera "Appeal to Heaven" (Appello al cielo), simbolo di una spinta a rifare il governo americano in termini cristiani, era stata avvistata anche nella sua casa sulla spiaggia a luglio, agosto e settembre 2023.

samuel a. alito jr 2

La principessa Gloria è ora in viaggio per l'Europa con un programma fitto di impegni e si sta preparando per il periodo natalizio a palazzo.

Di recente non ha parlato con gli Alito, ha detto, ma le piacerebbe rivederli la prossima volta che sarà sulla costa orientale. La principessa ha anche detto che sarebbe entusiasta di fare amicizia con altri giudici. Lei sa chi è in cima alla sua lista: «Il giudice Thomas perché è così carino».

