LE MILLE VITE SOCIAL DI “FURBIZIO” CORONA – DOPO LA SOSPENSIONE DEL PROFILO INSTAGRAM PER LE VELENOSE DICHIARAZIONI SU ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI, FABRIZIO CORONA TORNA CON UNA NUOVA PAGINA SOCIAL E MINACCIA DI SGANCIARE QUALCHE ALTRA BOMBETTA – IL FIGLIO CARLOS, CHE ORMAI HA PRESO LA DERIVA DEL PADRE, SBARELLA: “ORA SONO CA**I VOSTRI!!! POTETE RINCHIUDERLO IN GALERA PER ANNI, POTETE CANCELLARGLI 1000 PROFILI, MA LUI TORNERÀ SEMPRE…”

Elena Fausta Gadeschi per www.leggo.it

Dopo la sospensione del profilo social di Fabrizio Corona per le dichiarazioni rilasciate sul conto di Ilary Blasi e Francesco Totti, parla il figlio dell'ex re dei paparazzi Carlos Maria Corona. Dalla sua pagina Instagram il ventenne difende il padre, a cui fa avere tutto il proprio sostegno.

«Papà tu sei sempre stato vero, senza filtri, ed è questo il problema – scrive il ragazzo, che in una storia riporta alcuni titoli di giornali inerenti al padre –. Non mi preoccupo perché sei stato sempre libero, anche in galera e non ti possono fermare mai, ti devono uccidere come dici tu».

«Fagli vedere come hai preparato il grande rientro. Insegna a tutti verità, informazione e comunicazione» aggiunge Carlos, segnalando l'apertura di quella che pare essere una nuova pagina social del fotografo @fabriziocoronavero dove, con ogni probabilità, il fotografo pubblicherà nuovi contenuti sulla celebre ex coppia per dimostrare che «si tradiscono da anni».

«Ora sono ca**i vostri!!! Potete rinchiuderlo in galera per anni, potete cancellargli 1000 profili, ma lui tornerà sempre… e sempre più vero» conclude il giovane, in quella che pare più una minaccia che una promessa.

