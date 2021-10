MINCHIA, CHE STATUA! - A CIPRO E' STATA INAUGURATA UN'INSTALLAZIONE CHE RAPPRESENTA LA PATATA LOCALE PER CELEBRARE L'IMMINENTE FESTIVAL DEL TUBERO - MA SUI SOCIAL SI SGHIGNAZZA PER LA FORMA TROPPO SIMILE A QUELLA DI UN PISELLONE - MA I FUNZIONARI LOCALI NON SI SONO SCOMPOSTI: "PER NOI E' LA MIGLIORE PUBBLICITA' POSSIBILE" - IL MONUMENTO COSTERA' 8 MILA EURO MA DEVE ANCORA ESSERE ULTIMATO...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Una statua dall’aspetto fallico eretta per onorare la produzione di patate di un villaggio cipriota è finita è diventata oggetto di ridicolo sui social media. La patata è stata installata mercoledì nel villaggio di Xylofagou, vicino ad Ayia Napa, a Cipro.

Xylofagou fa parte di un gruppo di villaggi noti come Kokkinochoria, o villaggi rossi, famosi per la coltivazione di ortaggi, in particolare patate, nella terra rossa. La statua è stata eretta per celebrare i villaggi in vista dell’imminente Festival della patata.

Il monumento è stato chiamato "The Big Potato" e si trova accanto allo stadio locale Olympos Xylofagou. Gli utenti dei social media, però, hanno deriso la statua, dicendo che assomiglia più a una certa appendice maschile o a un giocattolo sessuale che a una patata.

Alcuni hanno detto che il monumento dovrebbe essere legato per assomigliare a Mr Potato Head, mentre altri hanno fatto paragoni con il razzo New Shepard del fondatore di Amazon Jeff Bezos, già messo in ridicolo per la sua forma suggestiva.

Ma i funzionari locali sono rimasti impassibili davanti alle provocazioni, e il leader della comunità di Xylofagou George Tasou, che ha organizzato il progetto, ha detto: «Non esiste una cattiva pubblicità». «Volevo che questa patata diventasse un punto di riferimento nella comunità e sono lieto che la diffamazione in atto sia in realtà la migliore pubblicità per noi».

«Sono sicuro che tutti coloro che criticano il lavoro verranno qui per farsi fotografare con la patata». Tasou ha detto di essere stato ispirato a creare una statua in onore della patata locale dopo aver visto il monumento Big Fish a Belfast.

Dopo le critiche sulla forma della patata, Tasou ha spiegato che il monumento si basa sulla Spunta allungata (patata da seme) coltivata nella zona. Tasou ha aggiunto che la statua è ancora incompiuta e costerà circa 8.000 euro in totale.

Una volta completato, al monumento «saranno aggiunti posti a sedere, mentre ci sarà anche un punto di ristoro nella zona, obbligato a friggere e cuocere le patate per i visitatori».

Tasou, che ha affermato che il progetto ha il pieno sostegno del Ministero del Turismo, ha aggiunto: «Siamo certi che diventerà un'attrazione per migliaia di turisti».

«Vogliamo affiggere dei cartelli lungo l'autostrada che porta gli automobilisti al Big Potato, così che vengano a visitare il nostro villaggio».

Il comico locale Stevie Georgiou ha scherzato: «siamo riusciti a trasformare Xylofagou nei padroni di casa degli International Penis Awards 2021», aggiungendo che può «dire con tutto il cuore che siamo lo zimbello dell'Europa».