IL MINISTRO HA LA PENNA DRITTA! - IL CAPO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA FRANCESE, BRUNO LE MAIRE, FINISCE NEL MIRINO DELLE CRITICHE PER UNA SCENA PORCINA NEL SUO ULTIMO ROMANZO, SU UN INCONTRO DI SESSO SFRENATO TRA MESTRUAZIONI E SODOMIA – LE MAIRE CHIEDE DI NON LIMITARSI A QUELLE 19 RIGHE PICCANTELLE, MA È DIFFICILE FARLO DOPO AVER LETTO FRASI COME “DILATATA COME NON MAI” E “LA SUA MANO MI ACCAREZZAVA DOLCEMENTE IL SESSO"

Estratto dell’articolo di Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire

Il ministro dell’Economia e delle Finanze francese, Bruno Le Maire, ha pubblicato il quinto libro da quando nel 2017 ha cominciato a ricoprire questo incarico […] Fugue américaine, edito dalla prestigiosa maison Gallimard. […]

fugue americaine - il romanzo erotico di Bruno Le Maire

Ma di queste 480, è soprattutto una mezza pagina dal carattere erotico ad avere attirato l’attenzione, lo scherno, e anche la rabbia di molti francesi sui social media e nelle manifestazioni. Il narratore Oskar parla del suo incontro sessuale con Julia per 19 righe, tra ciclo mestruale e sodomia. Frasi subito riprese nei cortei, durante le proteste del primo maggio contro la riforma delle pensioni. Tre giorni fa un gruppo di contestatori ha aspettato il ministro sul marciapiede, all’uscita di uno studio tv, per urlargli addosso a mo’ di slogan le parole («dilatata come non mai») pronunciate da Julia nel libro.

Il clima sociale in Francia è talmente degradato che a Le Maire l’antica passione per la letteratura non viene più perdonata. Non in questo momento, quando secondo i detrattori ogni minuto andrebbe dedicato piuttosto a tutelare i diritti dei meno abbienti. […]

Lui si difende così: «Sono al servizio dei francesi, ma ho anche imparato a salvaguardare il mio equilibrio personale. Alcuni vanno al museo, al cinema, ai concerti, allo stadio. Io scrivo. La letteratura mi permette di evadere dalla vita quotidiana e di pensare in modo differente». […]

Le Maire chiede di non limitarsi a quelle poche righe: «Leggete il libro. Vedrete che si parla di Vladimir Horowitz, dell’Occidente e dei Caraibi, di Bach e di Beethoven, del XX secolo e dei suoi drammi. Pazienza se quel passaggio viene deriso. Niente potrà mai limitare la mia libertà di scrivere». Ma il punto forse è il timing , quella stessa mancanza di senso dell’opportunità che ha spinto la ministra Marlène Schiappa a posare per la copertina di Playboy (in occasione di un’intervista sulla parità uomo-donna), nei giorni in cui la Francia rischiava la sommossa per le pensioni. […]

