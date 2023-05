25 mag 2023 18:13

MINSK, SIGNOR TENENTE – IL DITTATORE BIELORUSSO, ALEKSANDR LUKASHENKO, ANNUNCIA CHE SONO GIÀ IN CORSO “GLI SFORZI” PER PORTARE LE ARMI NUCLEARI RUSSE NEL SUO PAESE – I MINISTRI DELLA DIFESA DI MOSCA E MINSK HANNO FIRMATO UN ACCORDO PER IL DISPIEGAMENTO DELLE TESTATE NON STRATEGICHE. UN MODO PER STRINGERE ANCORA DI PIÙ LA LORO ALLEANZA, E FAR SENTIRE LA PRESENZA AI PAESI CONFINANTI (POLONIA, LITUANIA, LETTONIA)