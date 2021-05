MINSK, SIGNOR TENENTE – LUKASHENKO QUESTA VOLTA L’HA COMBINATA GROSSA: UN AEREO RYANAIR ATENE-VILNIUS È STATO DIROTTATO IN BIELORUSSIA PER UNA PRESUNTA “MINACCIA BOMBA”. DENTRO C’ERA L’OPPOSITORE IN ESILIO ROMAN PROTASSEVICH, CHE È STATO ARRESTATO – L’UE HA CHIESTO L’IMMEDIATO RILASCIO DI TUTTI I PASSEGGERI, MA INTANTO PROTASSEVICH È IN MANETTE, E GLI ALTRI PASSEGGERI SONO OSTAGGIO DEL DITTATORE BIELORUSSO…

(ANSA-AFP) - MINSK, 23 MAG - Il canale di opposizione bielorusso Nexta ha annunciato oggi che uno dei suoi ex collaboratori in esilio, Roman Protassevich, è stato arrestato all'aeroporto di Minsk dopo un atterraggio di emergenza del suo volo da Atene a Vilnius. L'aereo è stato deviato dal suo percorso a seguito di una "minaccia bomba". Lo scorso novembre le autorità bielorusse avevano inserito Protassevich nell'elenco delle "persone coinvolte in attività terroristiche".

Lituania, Minsk rilasci subito l'oppositore bielorusso

(ANSA-AFP) - VILNIUS, 23 MAG - L'arresto in Bielorussia dell'attivista pro-democrazia Roman Protasevic è "abominevole": lo ha dichiarato il presidente della Lituania Gitanas Nauseda, dopo che il volo diretto a Vilnius su cui viaggiava è stato fatto atterrare a Minsk per un presunto problema a bordo.

Il leader lituano ha parlato di "evento senza precedenti! Un aereo passeggeri civile che volava a Vilnius è stato atterrato con la forza a Minsk", ha detto su Twitter. "L'attivista politico bielorusso e fondatore di Nexta era sull'aereo. È stato arrestato. Il regime è dietro questa azione abominevole. Chiedo urgentemente di liberare Roman Protasevic!", ha aggiunto.

Ue,Minsk rilasci tutti passeggeri di aereo fatto atterrare ++

(ANSA) - BRUXELLES, 23 MAG - L'Ue ha chiesto l'immediato rilascio di tutti i passeggeri dell'areo Ryanair costretto ad atterrare a Minsk, in Bielorussia. L'episodio è stato duramente condannato all'unisono dai presidenti del Parlamento Ue, David Sassoli, della Commissione Ursula von der Leyen, del Consiglio Charles Michel e dall'Altro rappresentante Ue Josep Borrell. "TUTTI i passeggeri devono essere in grado di continuare il loro viaggio immediatamente", ha scritto Borrell in un tweet, chiedendo implicitamente il rilascio dell'oppositore in esilio Roman Protasevich.

"Chiediamo immediate spiegazioni" su quanto accaduto e "il rilascio" del giornalista Roman Protasevich, ha scritto in un tweet Sassoli, aggiungendo che tutti i passeggeri devono essere rilasciati senza alcun ritardo. Dal canto suo von der Leyen ha sottolineato, in un altro post, come sia "assolutamente inaccettabile" forzare un aereo Ryanair in volo da Atene a Vilnius ad atterrare a Minsk. "Tutti i passeggeri devono poter continuare subito il loro viaggio e deve essere garantita la loro sicurezza". Anche l'Alto rappresentante Ue Borrell ha giudicato "inammissibile" quanto accaduto precisando che il volo Rayanair "è stato forzato ad atterrare a Minsk in seguito a una presunta minaccia alla sicurezza". Sulla vicenda è intervenuto pure Charles Michel esprimendo "grande preoccupazione" per l'accaduto, chiedendo l'immediato rilascio di tutti i passeggeri e sollecitando l'apertura di un'inchiesta dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile Icao.

