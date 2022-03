7 mar 2022 16:38

IL MIO CUORE "BLATTE" FORTE PER TE - L'INIZIATIVA ANNUALE DEL BRONX ZOO DI NEW YORK, "LOVE IS LIKE A ROACH", CHE PERMETTE DI DARE IL NOME DEL FIDANZATO (O UN EX) A UNO SCARAFAGGIO IN CAMBIO DI 15 DOLLARI - L'INIZIATIVA È STATA CREATA 11 ANNI FA E PER MOLTE COPPIE NEWYORCHESI NOME DEI SUOI PARTNER AGLI SCARAFAGGI È DIVENTATA UNA TRADIZIONE DI SAN VALENTINO: "ROSE E CIOCCOLATINI VANNO E VENGONO, MA GLI SCARAFAGGI DURANO UN'ETERNITÀ"