O MIO DIAZ! – I GENITORI DEL CALCIATORE LUIS DIAZ SONO STATI RAPITI A BARRANCAS, NEL NORD DELLA COLOMBIA – LA MAMMA DELL’ATTACCANTE 26ENNE DEL LIVERPOOL È STATA LIBERATA A UN POSTO DI BLOCCO DELLA POLIZIA, IN SEGUITO A UNA SPARATORIA MENTRE I SEQUESTRATORI CERCAVANO DI CAMBIARE AUTO - DEL PADRE ANCORA NESSUNA TRACCIA – LA POLIZIA HA PROMESSO UNA TAGLIA DI 200 MILIONI DI PESOS (CIRCA 46MILA EURO) A CHI FORNIRÀ INFORMAZIONI UTILI…

Estratto dell’articolo di Alfio Sciacca per il “Corriere della Sera”

luis diaz

Le autorità di polizia temevano che potessero essere presi di mira e li avevano avvertiti di non avvicinarsi alla loro casa rurale, nel quartiere Los Olivos di Barrancas, nel dipartimento di La Guajira. Ma loro non hanno seguito il consiglio. E sabato sera sono caduti nella trappola di quattro uomini armati che li hanno sequestrati, per ragioni ancora misteriose.

In Colombia il sequestro di due persone di mezza età forse non farebbe nemmeno notizia, se non si trattasse dei genitori di una stella del calcio, Luis Fernando Diaz, 26 anni, attaccante del Liverpool e della nazionale colombiana.

padre di luis diaz

Un sequestro dai contorni ancora misteriosi, anche per quello che è avvenuto nelle ore successive. Stando al racconto di alcuni testimoni Luis Manuel Diaz e Cilenis Marulanda, vicino ad un’area di servizio, sarebbero stati accerchiati da quattro persone arrivate in moto che li avrebbero portati via utilizzando la loro stessa auto. Nel corso della notte, però, la madre è stata liberata. Ciò sarebbe avvenuto ad un posto di blocco della polizia, dove ci sarebbe stato anche un conflitto a fuoco mentre i sequestratori cercavano di cambiare auto.

Ancora nessuna traccia invece del padre dell’attaccante dei Reds. Nelle ore concitate successive al rapimento era circolata la voce che anche lui fosse stato liberato, ma la notizia è stata smentita dalla polizia. Insomma una dinamica e un rincorrersi di voci che potrebbero nascondere anche una trattativa in corso nel quadro di un sequestro forse finalizzato al pagamento di un riscatto.

mamma di luis diaz

[…] Le autorità colombiane al momento non azzardano ipotesi sul movente del sequestro. Sui media locali, oltre ai dettagli di cronaca, si racconta di un Paese sotto choc per la popolarità del figlio della coppia. A dare la notizia della liberazione della madre di Diaz è stato personalmente il presidente colombiano Gustavo Pedro che ha poi spiegato di essere «costantemente in contatto» con l’attaccante e che ha «ordinato un massiccio impiego della forza pubblica» per ritrovare il padre.

villarreal liverpool luis diaz

«Stiamo impiegando ogni agente disponibile», ha aggiunto, parlando in tv, il direttore della polizia colombiana, generale William Salamanca. In campo centinaia di agenti, elicotteri e droni. La polizia promette anche una taglia di 200 milioni di pesos (46 mila euro) a chi fornirà informazioni utili alle indagini. […]

luis diaz liverpool