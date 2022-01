MIRACOLI DI MARIA! - IN COLORADO E' IN VENDITA UNA CARAMELLA GOMMOSA ALLA MARIJUANA CHE PROMETTE DI "INTERROMPERE ABITUDINI ALIMENTARI INUTILI E RIDARE IL CONTROLLO DELLA DIETA" - VENDUTE DA WANA BRANDS, CONTENGONO LA TEATRIDROCANNABIVARINA, NOTA COME THCV, CHE POTREBBE ESSERE LA PROSSIMA GRANDE NOVITA' DELLA CANNABIS PERCHE'...

Le caramelle gommose Fit sembrano normali chewing gum alla marijuana: quadratini arancioni con uno strato di zucchero, venduti in una confezione che è un incrocio tra i colori vivaci di un sacchetto di caramelle e la sterilità di una bottiglia di antidolorifici.

Questi edibili, tuttavia, promettono qualcosa di diverso: non ti faranno sballare, ma ti aiuteranno a seguire una dieta. Oppure, come dice l'azienda che li produce, «aiuteranno a interrompere abitudini alimentari inutili e ti ridaranno il controllo della tua dieta». Ma la scienza dietro queste nuove caramelle gommose è torbida.

Vendute da Wana Brands, una consolidata azienda di prodotti commestibili, le caramelle gommose Fit sono disponibili solo nello stato natale di Wana, in Colorado (per ora). Uno degli ingredienti è la tetraidrocannabivarina, nota come THCV, che potrebbe essere la prossima grande novità nella cannabis.

Il THCV è uno dei composti presenti nella pianta di marijuana, ma non sembra avere effetti psicoattivi. Alcuni studi hanno dimostrato che THCV può avere un effetto sulla appetito e il diabete.

Le caramelle gommose Fit sono meno anomale di quanto possano sembrare. Poiché sempre più stati hanno legalizzato la cannabis, le aziende che vendono la droga hanno sviluppato una gamma sempre più ampia di prodotti, molti dei quali soddisfano il desiderio di auto-miglioramento della società moderna.

Oggi, le promesse dei marketer di marijuana sono molteplici: la cannabis può aiutare con il sonno, con la libido, con la concentrazione o con la socievolezza; può iniziare la giornata, terminare la giornata o prolungarla.

I materiali di marketing di Wana affermano che i benefici della gestione del peso del prodotto sono dimostrati da uno studio clinico del 2021 commissionato dal suo partner sulla gomma, ECS Brands, e supportato dal National Institutes of Health. Secondo il sito web di Wana, «lo studio clinico umano su 90 giorni, recentemente completato, supportato dal NIH, ha rilevato che 100 partecipanti su 100 allo studio hanno perso peso senza esercizio fisico o senza modificare i valori di produzione calorica giornaliera».

Il foglio informativo di ECS Brands sullo studio afferma che è stato eseguito sotto la guida della Mayo Clinic.

Sia il NIH che la Mayo Clinic hanno affermato di non avere alcuna registrazione del processo, né è registrato su ClinicalTrials.gov. Arthur Jaffee, fondatore e amministratore delegato di ECS Brands, ha insistito sul coinvolgimento dell'NIH e ha definito la discrepanza un «problema di scartoffie». «Abbiamo piena fiducia che tutto ciò che abbiamo fatto sia accurato e vero», ha detto.

I risultati dello studio non sono stati pubblicati su una rivista scientifica o sottoposti a revisione paritaria.

«Nonostante la mancanza di studi randomizzati controllati, considerati il 'gold standard' per i prodotti farmaceutici, c'è una forte domanda da parte dei consumatori di prodotti a base di cannabis che attingono alla miriade di potenziali benefici che la pianta può fornire», ha detto Mike Hennesy, vicepresidente dell'innovazione presso Wana Brands.

Nell'industria della marijuana, «la scienza è molto lontana dal marketing e dal consumo pubblico», ha affermato Margaret Haney, direttrice del Cannabis Research Laboratory e co-direttrice del Substance Use Research Center presso il Columbia University Medical Center. «Le aziende sono decollate con ogni sorta di pretese».

Da Ole Miss a New "Bliss"

Mentre il mercato della marijuana si espande - 36 stati hanno legalizzato le vendite mediche del farmaco e 18 lo hanno fatto per le vendite ricreative - le aziende stanno escogitando nuovi modi per attirare i clienti.

Laddove una volta fumare una canna significava rinunciare al controllo, oggi l'esperienza può essere molto più misurata e, secondo molte aziende di cannabis, persino mirata.

Dosist, in California, vende prodotti con nomi semplici come "sonno", "beatitudine", "risveglio" e "calma". L'idea, secondo Anne-Marie Dacyshyn, presidente dell'azienda, è che il prodotto Dosist possa aiutare l'utente a «funzionare a un livello ancora migliore». «Questi sono prodotti che ti aiutano a esibirti e a rimanere attivo ed elevato nelle tue routine quotidiane», ha detto la signora Dacyshyn in una chiamata Zoom. Ma, dice il presidente, «Non andrò là fuori e lavorerò con le università e cercherò di ottenere una ricerca sottoposta a revisione paritaria». «Non stiamo lavorando in funzione di una ricerca farmaceutica con la FDA».

Invece, l'azienda raccoglie i dati dei sondaggi dagli utenti, ponendo domande come: che sapore aveva il prodotto? Come hai dormito? Il feedback dei consumatori diventa uno dei fattori con cui Dosist classifica i prodotti.

L'uso della cannabis per curare una serie di disturbi risale a molto prima della sua recente legalizzazione. Per migliaia di anni, le persone l'hanno presa per curare condizioni come epilessia, glaucoma, insonnia, nausea e dolore, tra i tanti.

Secondo una panoramica di Marc-Antoine Crocq, che studia la storia della psichiatria e della psicofarmacologia presso l'Università dell'Alta Alsazia a Mulhouse, in Francia, le menzioni della cannabis compaiono in antichi testi dell'India, dell'Egitto e dell'Impero Romano. Il Dr. Crocq scrive che la regina Vittoria prendeva cannabis per i crampi mestruali, e l'imperatrice Sissi d'Austria scoprì che alleviava la sua tosse.

Negli ultimi anni, i sostenitori della legalizzazione della marijuana hanno sfruttato la narrativa medicinale della droga per promuovere la loro causa. E la sua legalizzazione non è stata limitata agli stati di tendenza liberale; Florida, Arizona e Utah consentono la vendita di marijuana medica.

Ma nonostante sia ampiamente commercializzata come medicinale, la cannabis ha fatto poche incursioni con la Food and Drug Administration. Lo status della marijuana come droga illegale a livello federale ha reso difficile testare le applicazioni mediche della pianta. La FDA ha anche affermato che la coerenza - nella qualità e nel dosaggio - è una sfida con la cannabis.

La pianta di cannabis è composta da diversi composti, inclusi i cannabinoidi, di cui almeno 125 sono stati identificati. Uno di questi è il tetraidrocannabinolo, o THC, che è stato scoperto negli anni '60 ed è responsabile degli effetti psicoattivi della marijuana. Un altro è il cannabidiolo, o CBD, un tesoro dell'industria del benessere che è stato incorporato in cibo, bevande, dolcetti per cani, supposte e prodotti per la cura della pelle e il trucco.

Finora, la FDA ha approvato un solo farmaco che contiene CBD: Epidiolex, un prodotto che tratta i disturbi convulsivi rari. Il THC naturale non ha alcun uso approvato.

Ciò non ha impedito alle aziende che vendono cannabis di promettere che i loro prodotti ridurranno l'ansia, la depressione, l'infiammazione, il dolore e l'insonnia (e nel caso del CBD, il tutto senza sballare il consumatore). Ma la ricerca è in ritardo rispetto alle promesse.